Fiktivní e-shop se zbraněmi pro Ukrajinu se valí světem, německá a polská verze jsou na dohled

Český projekt Dárek pro Putina, který na doméně zbraněproukrajinu.cz sbírá finanční dary na nákup zbraní pro ukrajinskou armádu, zaujal i protinožce. Za první čtyři dny fungování přiteklo na účet ukrajinské ambasády více než 13 milionů korun.

"Nejoblíbenější položkou na e-shopu je jednoznačně tank. Přestože jsme čekali, že lidé budou chtít přispět spíše na zdravotnické vybavení, tak nakonec je to celé o skutečných zbraních. Lidé vybírají samopaly, Javeliny a další obranné zbraně," vysvětluje Martin Ondráček, spoluautor kampaně.

"Principem fiktivního e-shopu je virtuální nabídka výzbroje, rozdělená do různých kategorií. U jednotlivých položek je uvedena fotografie, popis a skutečná pořizovací cena. Přestože si návštěvník vybírá reálný produkt, tak si ve skutečnosti nic nekupuje. Je to vlastně dárcovský portál, na kterém lze stejně jako v klasickém e-shopu platit kartou nebo bankovním převodem," říká podnikatel Dalibor Dědek, který stojí za projektem.

Peníze tečou přímo na účet ukrajinského velvyslanectví. To, co se nakoupí, si určuje velení ukrajinské armády a nákupy provádí expertní tým českého ministerstva obrany. Počínají si přitom tak obratně, že si jich před časem pochvalně všiml i americký Wall Street Journal.

"Ačkoliv má kampaň zatím jen českou a anglickou mutaci, dostala se snad do všech zemí, kromě Grónska. Nejvíce zareagovali lidé ze sousedního Německa, kde o českém e-shopu vyšlo i několik reportáží. Překvapila nás také velké odezva v Jižní Koreji, Hongkongu a na Tchai-wanu, kde se výzva šíří virálně, po lokálních diskusních fórech. Podobné je to ve Spojených státech, kde se o našem projektu divoce diskutuje na sociální síti Reddit," upřesnil Jura Ibl, který řídí rozvoj a administraci portálu, a dodává: "Co je ale opravdu nečekané, je množství pozitivních reakcí. Setkáváme se překvapivě s minimálním počtem nenávistných komentářů, a to už e-shop navštívily desítky tisíc lidí."

Před spuštěním je německá a polská verze e-shopu. Pracuje se také na čínské, korejské, ale i ruské verzi.