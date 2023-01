Finance v roce 2023: Optimalizujte, myslete na detaily a (ne)šetřete

Všudypřítomné zdražování a otázka, jak a zda vůbec lze ušetřit, patří již delší dobu k velmi aktuálním a diskutovaným tématům. Se začátkem roku každý z nás bilancuje rok minulý a přemýšlí, jak ten nový mít lepší. Změnit práci? Více cestovat? Zapracovat na svém zdraví a formě? A co takhle lépe se starat o své finance? Přinášíme vám pár tipů, za které vám vaše peněženka poděkuje.

1. Zbytečně neplýtvejte

Z průzkumů sice vyplývá, že se v plýtvání potravinami zlepšujeme, ale i tak každý průměrný Čech vyhodí ročně až 33 kilogramů potravin. A co si budeme říkat, každé jídlo něco stojí. Pokud tedy neuváženě nakoupíme něco, co nestihneme spotřebovat, skončí v popelnici zbytečně nejen plesnivý sýr nebo zkažené maso, ale s tím i nějaká ta stokoruna z naší peněženky.

Co s tím? Na nákupy je dobré se připravovat. Ideálně choďte na větší nákup jednou týdně, postupně si ale sepisujte seznam, přemýšlejte, kdy a jak budete doma, co budete vařit a zda budete chodit následující týden na obědy do restaurace, nebo si je připravíte do krabičky.

Nenechte se ani zlákat akčními cenami a výhodnými XXL baleními potravin, které rychle podléhají zkáze. Ty trvanlivé, jako jsou těstoviny nebo konzervy, naopak do zásoby koupit můžete. Ale opět vše s rozumem.

2. Pozor na "vysoké datum". Tabulka vám pomůže

Občas je těžké mít naprostý přehled o všem, co utratíte, a někdy se tak stane, že vám před výplatou moc peněz nezbývá a vy ani netušíte, kam se rozkutálely. "Umět si sestavit rodinný rozpočet je velmi užitečné. Získáte tak přehled nejen o příjmech i výdajích celé domácnosti. Sepište si veškeré příjmy - výplatu i další pracovní benefity, příspěvky od státu, ale také alimenty, příjmy z nájmů, akcií či dluhopisů. Prostě vše, co vám pravidelně chodí na účet. Poté dejte dohromady všechny pravidelné výdaje - platby za bydlení, půjčky, náklady na život," radí Zuzana Filipová, mluvčí Skupiny MONETA.

Možná se to může zdát jako zbytečnost, ale velmi efektivním řešením, které vám zajistí přehled o tom, co nakupujete, jsou staré dobré tabulky. Zapisujte si vše, za co zaplatíte - mandatorní výdaje, nákup potravin, obědy v restauracích, návštěvy kaváren, kadeřník, nové džíny nebo výpravy za kulturou. A hlavně, na nic nezapomeňte!

TIP: Pokud zrovna nejste tak úplně administrativní tip, nezoufejte. Existují i mobilní aplikace, které vám pomohou.

3. Ani koruna nazmar

Neplatíte zbytečně moc za telefon nebo internet? Že nevíte, protože máte smlouvu s vaším dodavatelem už pěkně dlouho? Zkuste podmínky porovnat s konkurencí a nebojte se oslovit svého dodavatele a podmínky změnit, případně dejte přednost jinému. Změna je přece život!

4. Méně je více a více méně

Věřte, že pravidelná péče je nutná skoro u všeho. Například i vaše pojistné smlouvy si ji zaslouží. V momentální situaci nárůstu cen nejen spotřebního zboží, ale také energií, stavebních materiálů, dopravy nebo třeba řemeslné práce je nutné myslet nejen na to, že za vše zaplatíme více, ale také na vedlejší jevy, které to s sebou nese. Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát, toto vše má zásadní vliv i na pojištění. "Vždy se vyplatí být pojištěn 'tak akorát' podle aktuální životní situace. Jedním z okamžiků, kdy lze na pojištění ušetřit, je chvíle, kdy potomci opouštějí rodinné hnízdo a startují do samostatného života. Tehdy lze upravit některá pojištění a vypustit z nich část vyhrazenou jim, protože odteď už se dospělé děti starají ve vlastní režii," říká Eva Svobodová, mluvčí finanční skupiny UNIQA.

A inflace je i důvodem pro kontrolu vašeho pojištění. Přitom v některých případech ušetříte, jindy naopak musíte na pojistném přidat. Nicméně zrovna na zabezpečení pro případ nepříznivých situací se nevyplatí šetřit. Například u pojištění domácnosti nebo nemovitosti je třeba navýšit pojistné částky krytí, pokud jste smlouvu sjednali před pár lety, což se prodraží až o několik stokorun ročně. Je rovněž pravděpodobné, že se mnoho věcí změnilo, a to nejen na vaší straně (nové vybavení domácnosti či rekonstrukce). I pojišťovny v čase upravují své nabídky a krytí. To, co je nyní při pojištění standardem, v minulosti být nemuselo. Nové hrozby a rizika vznikají neustále a tomu se přizpůsobuje i nabídka. Pojišťovny přicházejí se širší pojistnou ochranou nebo novými připojištěními. Klidně se tak může stát, že získáte širší krytí, lepší podmínky, a ještě na nich ušetříte.

Jedním z novějších tipů je připojištění, které reaguje na dnešní téměř neomezené možnosti v on-line světě. A jak to funguje? "V rámci pojištění domácnosti zajistíme kompletní IT a právní pomoc nejenom při kyberšikaně a stalkingu, ale také při poškození pověsti na internetu. Pomůžeme i při zneužití platební karty nebo při komunikaci s nepoctivým e-shopem," popisuje mluvčí UNIQA.

TIP: A co poplatky za úvěry a půjčky? Konsolidujte! Díky sloučení půjček se nejen zbavíte poplatků, ale snížíte celkovou měsíční částku, kterou pravidelně platíte.

5. I nadále vytvářejte rezervy

Pokud to jde, snažte se každý měsíc odložit stejnou částku, kterou uspoříte. Finanční rezervu je dobré mít a navyšovat i v těžkých časech. Nepřestávejte tedy plánovat a snít. Šetřit na dovolenou, na koupi nového počítače nebo rekonstrukci koupelny můžete vždy. A jak? Stará dobrá obálková metoda rozhodně nikdy nezklame. Jen ji ale můžete trochu zmodernizovat. "Do virtuálních obálek v internetovém i mobilním bankovnictví, které si každý vytvoří podle svých potřeb, je možné spořit na konkrétní cíle, a mít tak dokonalý přehled o odložených financích," říká Zuzana Filipová z MONETY.

6. Drobnosti, které mohou udělat hodně

Informace o zdražujících se energiích rozhodně neunikla nikomu. Abychom ušetřili nějakou tu korunu, není určitě nutné po večerech sedět téměř potmě, jen při plápolajícím plamenu svíčky, a být zabalen do dvou svetrů a teplé vlněné deky. Stejně tak ale nenechávejte nonstop svítit ve všech místnostech vašeho obydlí, nepřetápějte a zkontrolujte, zda vám těsní okna a dveře.

"Optimální teplota v obytných místnostech by měla být 21 °C, v ložnici, ale i kuchyni klidně méně, okolo 18 °C. Méně totiž někdy znamená více, v tomto případě více peněz pro vás. Nárůst teploty o 1 °C zvyšuje spotřebu energie za vytápění až o 6 %," říká Zuzana Richtrová, produktová specialistka společnosti KORADO. A když už váš byt či dům vytopíte, nenechávejte teplo unikat případnými netěsnostmi ve dveřích a oknech. I taková drobnost, jako je gumové těsnění, si zaslouží vaši pozornost.

Správně těsnící okna a dveře dokážou zvýšit teplotu v místnosti až o 2 °C. "V zimě je každá strana vchodových dveří vystavena extrémně odlišným teplotám a v těchto podmínkách mohou být na těsnění patrné změny. Je dobré ověřit, že těsnění dobře přiléhá a není poškozené. Pokud objevíte nějaké netěsnosti okolo dveří či oken, případně dokonce poškozené těsnění, je třeba obrátit se na odborníky a objednat servis," říká Stanislav Obyt, obchodní ředitel společnosti VP trend.