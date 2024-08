Firma 3L Robotics bude v Brně testovat doručování zásilek pomocí dronů

Mladá brněnská firma 3L Robotics začne na brněnském výstavišti testovat systém, který umožní pomocí dronů doručovat zásilky ve městech. Jde o jednu z prvních firem, které využijí živou laboratoř nazvanou BVV Living Lab a uzavřený areál, který simuluje městské prostředí. Generální ředitel firmy Luboš Lněnička však s ohledem na vývoj technologií a legislativy odhaduje, že nechat si doručit zásilku dronem domů bude v Česku možné zhruba za deset let, řekl na tiskové konferenci.

Ve spolupráci s Honeywellem v laboratorních podmínkách firma zatím vyvinula helipad, což je místo, kde dron přistává se zásilkou, dobíjí se a zároveň čeká, až poletí za další zásilkou. Jedná se zhruba o dva metry vysokou věž. "Velcí technologičtí hráči nejsou naše konkurence. My je doplňujeme a vytváříme infrastrukturní body, které jsou pro fungování nezbytné," řekl Lněnička.

Helipady může mít v budoucnu člověk u domu a tam si nechat zásilky posílat. Na výstavišti budou rozmístěné čtyři, mezi nimiž se budou drony pohybovat. Firma se nyní soustředí na zásilky do tří kilogramů, které by mohly být doručované na vzdálenost do 15 kilometrů. Veletrhy Brno přišly s nápadem živé laboratoře letos a jde o spolupráci více institucí, která umožňuje testování nových technologií v přirozeném prostředí.

Podle Lněničky je výhodou dronů proti současnému doručování rychlost. "Zásilka může rovnou zamířit k zákazníkovi, nemusí čekat na to, až bude dodávka naložená dalšími balíky. Zároveň je to levnější a na rozdíl od aut se létá na elektřinu," řekl Lněnička. Levnější má být dronová technologie především kvůli tomu, že není potřeba zaměstnávat a platit řidiče, drony budou létat autonomně.

Podle Lněničky je nyní možné létat v uzavřených areálech, v zástavbě to však kvůli legislativě není možné. "Ale budeme pracovat na tom, aby bylo všechno co nejrychlejší. Je potřeba například nadefinovat letové trasy. Drony nebudou létat nejkratší cestou, ale tak, aby se maximálně vyhnuly zástavbě," řekl Lněnička.

Testování na výstavišti se má uskutečnit od listopadu do ledna a poté by firma chtěla už pokročit tak, aby testovala na brněnském předměstí či mezi vesnicemi u Brna. Do té doby musí firma přijít za úřady a prezentovat jim výsledky testů, aby bylo zřejmé, že provoz dronů je bezpečný.

Lněnička zmínil, že podobné projekty už komerčně fungují například v USA, v Evropě nejblíž v Dublinu, kde už si lze objednat pizzu domů.