Firma ByteDance chystá výrobu vlastního smartphonu

Čínská firma ByteDance, vlastník populární streamovací aplikace TikTok, hodlá vkročit do světa hardwaru a vyrábět vlastní chytrý telefon. Přístroj vybaví vlastními aplikacemi včetně zpravodajství, platformy pro krátká videa a her. S odvoláním na informované zdroje to uvedl list Financial Times.

Firma ByteDance se s hodnotou 75 miliard dolarů (přes 1,7 bilionu korun) řadí k nejhodnotnějším start-upům na světě. Je také jedním z mála čínských technologických podniků, kterým se podařilo získat velkou uživatelskou základnu mimo domácí trh včetně Indie a USA.

Analytici ale předpovídají, že snahy ByteDance ztroskotají, jako už se to stalo Facebooku nebo Amazonu. Poukazují na to, že tyto podniky postrádají zkušenosti a nedisponují dodavatelskými řetězci. Kromě toho na masovém trhu už není místo. Šanci mohou mít, jen když se zaměří na specifický segment trhu a na určitý předinstalovaný software přilákají určité zákazníky.

Zahraniční expanzi ByteDance zrychlila akvizice americké aplikace Musical.ly v roce 2017. Firma ale pak narazila na regulační úřady v Indii i v USA, kde jí Federální komise pro obchod vyměřila pokutu 5,7 milionu dolarů kvůli údajnému sbírání osobních informací od dětí.