Firmy nemají peníze, auta nenakupují, ale pronajímají.

Tuzemské firmy v době koronavirové krize začínají odkládat nákup nových vozů a stále častěji využívají dlouhodobý pronájem aut. Zatímco prodej nových aut letos klesl o čtvrtinu, počet nových smluv operativního leasingu v letošním prvním pololetí stoupl o více než tisícovku na 18 731. Výrazný je přitom růst zájmu u drobných živnostníků a fyzických osob. Vyplývá to z dat společnosti Arval a České leasingové a finanční asociace. Do konce roku by zájem mohl podle odhadů dále stoupnout až o třetinu.

"Firmy odkládají v době koronavirové krize nákup nových vozů a prodlužují současné leasingové smlouvy. Zatímco před několika lety byly populární krátkodobé kontrakty, v současnosti se průměrná doba nájmu zvyšuje na 3,5 roku," uvedl Jiří Solucev ze společnosti Arval. Ve druhé polovině letošního roku navíc podle něj zájem dále roste.

Dlouhodobý pronájem aut využívají především velké firmy s více než 500 zaměstnanci. Podle průzkumu Arvalu využívá tyto vozy zhruba třetina z nich, přičemž velké společnosti se na uzavřených smlouvách podílejí z poloviny. V době koronavirové krize se však výrazně zvedl zájem malých podnikatelů a firem do devíti pracovníků. "Do konce roku očekáváme v této skupině nárůst uzavřených smluv o 30 procent. Už neplatí, že operativní leasing je pouze pro velké firmy," podotkl Solucev.

Největší poptávka je po městských vozech jako Škoda Kamiq nebo Hyundai i30. Zájem je také o dražší modely SUV, střední třída vozů je spíše využívaná ve větších firemních flotilách.