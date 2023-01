Firmy po stagnaci opět zvyšují benefity, důvodem je nedostatek lidí

Firmy po stagnaci opět zvyšují benefity. Důvodem je nedostatek uchazečů na trhu práce. Rostou finanční bonusy i podpora zdraví a duševní rovnováhy. Vyplývá to z analýzy portálu Platy.cz.

"Čechů, kteří nemají od svého zaměstnavatele k dispozici žádný benefit, je stále méně. Podle aktuálních dat je v takové situaci 11 procent zaměstnanců. Podíl lidí bez zaměstnaneckých výhod klesl proti roku 2021, kdy to bylo 13 procent," uvedla Radka Košíčková z portálu Platy.cz.

Faktorem, který nyní výrazně ovlivňuje nabídku benefitů, je nedostatek uchazečů na trhu práce. V roce 2022 se výrazně zvýšilo rozšíření finančního bonusu pro zaměstnance, kteří do firmy doporučí nového člověka. Finanční částku obdrží od svého zaměstnavatele v takovém případě 18 procent lidí.

Aktuální situace zároveň přináší větší tlak na růst loajality. Firmy, které zápasí s vysokou fluktuací, musejí složitě hledat nové lidi, kteří by obsadili místa odcházejících zaměstnanců. I to může být důvod zvýšení podílu zaměstnanců, kteří při výročí ve firmě dostávají vyplacený bonus. Aktuálně jich je 18 procent, v roce 2018 jich bylo 14 procent.

Zaměstnavatelé poskytují stále více benefitů, které souvisejí se zdravím. Lze zmínit například počty takzvaných sick days. Aktuálně je má k dispozici zhruba 24 procent zaměstnanců. Ještě v roce 2020 šlo o necelých 20 procent.

Roste zájem o takové benefity, které je možné využívat i při práci z domova. Trendem jsou také benefity zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu a nejnověji ty, které podporují životní pohodu, tedy masáže, wellness i psychologické konzultace, kurzy či školení. Dále jde o benefity umožňující práci z domu či její kompenzaci.

Analýza naznačuje, že mnoho zaměstnavatelů, kteří byli v roce 2021 nuceni benefity nerozšiřovat, se už aktuálně vrátili zpět k trendu rozšiřování počtu benefitů pro stále větší počet zaměstnanců. Takovou situaci lze spatřit například při vzdělávání nebo třeba firemních akcích.

"Firmy do vzdělávání svých zaměstnanců opět vrhají nové síly a prostředky. Ve druhé polovině roku 2022 jsme zaznamenali výrazný zájem o školení, a to nejenom IT odborníků, ale i například obchodníků, referentů či administrativních pracovníků. Zvýšený zájem očekáváme i v roce letošním," potvrdil výkonný ředitel Počítačové školy Gopas Jan Dvořák.