Firmy sázejí na chytré technologie. U vchodu vás přivítá elektronická recepční, telefonický dotaz vyřídí mluvící robot

Závora se zvedne podle poznávací značky, dveře do budovy si otevřete mobilním telefonem a výtah vás zaveze přímo do patra, kde sídlí vaše firma. Tak by mohl vypadat začátek pracovního dne s využitím chytrých technologií. Některé firmy už podobné systémy zavádějí.

V posledních letech se zvyšuje důraz na využití moderních technologií a výjimkou nejsou ani kancelářské budovy. Hlavním cílem je přinést co největší komfort lidem a zároveň efektivně pracovat se zdroji, především s energiemi. Nedávná analýza společnosti CBRE, světového lídra v oblasti komerčních realitních služeb, se zabývala právě využitím chytrých technologií ve firmách.

"Naše analýza zaměřená na pražský kancelářský trh ukazuje, že už 25 procent kancelářských budov využívá nové technologie. Moderními výtahy s chytrým ovládáním disponuje 15 procent budov a desetina objektů nabízí svým nájemcům mobilní aplikaci, ve které mohou najít doplňkové služby a informace o dění v budově a jejím okolí. Tři procenta budov pak využívají chytré technologie pro přístup do objektu," říká Senior Project Manager CBRE Jan Tvrdek.

Ideální je podle něj stav, kdy spolu všechny systémy vzájemně komunikují a pozitivně se ovlivňují. To samozřejmě není jednoduché, protože žádný výrobce technologií nevyrábí vše, takže se jednotlivé systémy musejí propojovat. "Říká se tomu systémová integrace. Nastavit správné fungování budovy je velmi náročné a jedná se o mravenčí práci. Dosažené výsledky ale rozhodně stojí za to," doplňuje Tvrdek.

Z analýzy zároveň vyplývá, že prostor pro zavádění nových technologií v Praze i celé České republice je stále velký. Změnit se to pokouší například společnost M2C, která svým klientům nabízí užitečný systém s názvem e-Reception. "Elektronická recepční je způsob, jak zautomatizovat a zefektivnit vstup do budovy. Jedná se o řešení, které dokáže zcela nahradit běžnou agendu, tedy identifikaci návštěv, jejich odbavení, vedení docházky, video spojení s osobami uvnitř budovy a podobně," vysvětluje Kateřina Kulíšková z partnerské společnosti Innovis.

Mezi hlavní přednosti e-Reception patří nepřetržitý provoz, řada jazykových mutací i velmi znatelná úspora nákladů. "Systém jde navíc přizpůsobit podle potřeb jednotlivých klientů, proto ho lze využívat na různých objektech. V průmyslu se díky němu dají zautomatizovat i některé logistické procesy," doplňuje Kulíšková. Elektronická recepční se dá využít jako úplná náhrada klasické recepční nebo jako její podpora. Měsíční úspora nákladů na chod recepce přitom může být až 50 procent.

Se zaváděním nových technologií má zkušenosti i Moneta Money Bank, která nově využívá ve svém call centru virtuálního hlasového asistenta, nebo chcete-li, mluvícího robota. "Jmenuje se Tom a někdy je opravdu těžké poznat, že nemluvíte s člověkem. Jde o velmi sofistikovaný program, který dokáže pokládat dotazy i poslouchat a pochopit přání klienta. Už není třeba ťukat na klávesnici nebo na displej telefonu, vše stačí vyslovit a poslouchat reakci," říká vedoucí kontaktního centra Moneta Money Bank Patrik Torhan.

Hlasový robot má tři hlavní úkoly: identifikovat a ověřit klienta, porozumět jeho požadavku a přepojit ho na správného operátora nebo vyřešit požadavek bez nutnosti hovořit s živým člověkem. Dokáže odblokovat internetové bankovnictví, poslat zapomenuté ID, heslo či změnit limity v rámci internetové banky. "Jeho kouzlo spočívá v tom, že odbourává zdlouhavý systém dotazů formou mačkání tlačítek. Voicebot navíc dokáže paralelně odbavit více klientů zároveň, takže lidé nemusejí na nic čekat, protože nikdy není obsazeno," dodává Patrik Torhan.