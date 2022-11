Firmy se snaží ušetřit na autech. Leasingové společnosti jim nabízejí zpětný výkup

Energetická krize nutí firmy hledat úspory i ve vozových parcích. Dokládá to počet registrací nových vozů za deset měsíců letošního roku. Oproti loňsku klesl meziročně o pět tisíc. Množství nových aut bylo nejnižší za posledních pět let. Vyplývá to z aktuálních údajů Svazu dovozců automobilů (SDA). Firmy přitom v Česku registrují dlouhodobě tři čtvrtiny všech nových vozů. Šetřit náklady na vozový park jim pomáhají i leasingové společnosti. Arval začal nabízet výkup firemních vozidel a zpětný pronájem na operativní leasing.

Leasingové společnosti začaly nabízet zpětný výkup vozidel a jejich následný pronájem prostřednictvím operativního leasingu. Firmy i fyzické osoby tak mají ihned k dispozici hotovost, kterou mohou během energetické krize okamžitě využít. Auto je u leasingové společnosti v zástavě, klient za jeho provoz platí měsíční splátku. "Výše měsíční splátky se odvíjí od stáří, technického stavu a nájezdu vozidla. Jsme schopni vykoupit i auta se stářím kolem pěti let. Firma nebo fyzická osoba má k dispozici okamžitě finanční hotovost, kterou může využít k pokrytí jiných neodkladných závazků,"vysvětluje novou službu Aleš Polák, generální ředitel leasingové společnosti Arval.

Služba funguje na principu reverzní hypotéky. Auto je u leasingové společnosti v zástavě

Nová služba pro firmy a fyzické osoby, kteří chtějí využít finanční prostředky uložené ve svých vozidlech, připodobňuje Aleš Polák z Arvalu k reverzní hypotéce. "Zpětný výkup vozidla a jeho následný pronájem formou operativního leasingu je pro firmy a fyzické osoby možností, jak mít okamžitě k dispozici finanční hotovost v době krize. S vlastnictvím auta jsou spojené dodatečné náklady v řádu desítek tisíc korun ročně, například na servis, povinné ručení, teď v nadcházejícím období na výměnu pneumatik a podobně. Tyto položky jsou součástí naší nové služby stejně jako standardní produkt operativního leasingu. Klient podepíše smlouvu o operativním leasingu vozidla, s dohodnutou délkou trvání. Po jejím uplynutí si může vozidlo buď odkoupit zpět, nebo v režimu operativního leasingu pokračovat s nový vozem. Bude nadále tak využívat stejné služby s novým, modernějším a bezpečnějším autem," konstatuje Polák.

Operativní leasing tvoří pětinu leasingového financování nových aut domácnostmi

Se zvyšujícími se cenami nových vozů roste obliba leasingového financování. Nárůst zaznamenaly produkty operativního leasingu. V roce 2021 činil podle České leasingové a finanční asociace (ČLFA) podíl financování aut operativním leasingem u domácností 13,4 %. Za první pololetí letošního roku už je to 19 %. Aktuálně tak operák tvoří pětinu leasingového financování nových vozů domácnostmi. Generální ředitel Arvalu Aleš Polák věří, že ještě poroste. "Pozorujeme zvyšující se oblibu operativního leasingu u soukromých osob. Oproti loňsku narostla o 200 procent a tito zákazníci u nás podepíší každou šestou smlouvu. V době krize nemusí při nákupu vozu v hotovosti vydat všechny úspory, které jim mohou poté chybět například při platbě záloh na energie. Tento produkt je výhodný také pro živnostníky a malé firmy, které se mohou soustředit na investice do technologií. Nemusí tudíž řešit dilema, zda nakoupit úspornější stroje, nebo si ponechat vozidla. Díky operativnímu leasingu mohou stále své zboží a služby i nadále rozvážet zákazníkům."