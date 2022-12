Firmy začínají řešit, jak šetřit životní prostředí. Cestou mohou být i renovace tonerů

Ekologie a šetření přírody je věc, na kterou nyní začíná spousta firem dávat velký zřetel. Snaží se šetřit papíry, instalují solární panely, snaží se šetřit vodou. Některé z nich jdou ale ještě dál. Přemýšlejí nad nulovou uhlíkovou stopou a snaží se být důslední v sebemenším detailu. Například i v tom, že používají renovace tonerů.

Ano, zní to možná až moc banálně, ale i takováto maličkost může pomoci. Při renovací tonerů totiž vzniká pětkrát méně odpadu než při výrobě originální náplně do tiskárny. Pro podnikatele představuje renovace možnost, jak ušetřit na tisku. "Prázdné originální tonery vyčistíme, vyměníme všechny vnitřní komponenty a následně je opět naplníme tonerovým práškem. Z právního hlediska se jedná pouze o opravu, nikoli výrobu," popisuje proces renovace Tomáš Mačuga ze společnosti ABEL.

Problém někdy může být v tom, že starší modely tiskáren renovace tonerů nezvládnou. U těch nových je to ale jinak. "Výrobci originálních tonerů se velmi často zavazují, že nové modely tiskáren a náplní nebudou navrženy tak, aby nebylo možné provádět renovace," vysvětluje Mačuga a dodává čísla z výrobní praxe společnosti ABEL: "Při obnově originálního toneru vzniká pouze 190 g odpadu, což je pětkrát méně, než při výrobě nové originální náplně. Její výroba ho vyprodukuje téměř jeden kilogram. Renovovaný toner poté muže sloužit v několika cyklech po opakované obnově a naplnění. Proto je i v zájmu originálních výrobců, aby v rámci snižování uhlíkové stopy tisku renovaci tonerů umožnili."

Za použití nelegálních tonerů se platí. A tvrdě.

V Evropě funguje patentová ochrana tonerů. Tím pádem i v Česku. Za její porušení, přesněji řečeno za porušení chráněných průmyslových práv je trestní sazba až pěti let. Příklad z praxe nabízí Asociace renovátorů tonerů - případy prodeje padělaných tonerů řešily například soudy v Nizozemsku. Tamní dvojice internetových obchodů musela společnosti Samsung v přepočtu 6 milionů korun za vzniklou škodu při prodeji neoriginálních tonerů. Další sankce by pak následovaly, pokud by e-shopy v prodeji pokračovaly. Denní pokuta by pak činila 10 tisíc euro a to až do hodnoty 1 milionu eur, tedy 25 milionů korun.

To potvrdil i soud v Karlsruhe před pěti lety, který ve svém rozsudku zdůvodnil, že renovované tonerové kazety neporušují patentovou ochranu. Současně soud konstatoval, že snaha omezení renovací společností Canon, by mohla být v rozporu se závazky na ochranu klimatu a snížení množství spotřebního materiálu při tisku.

Na ekologii myslí banky i výrobci nábytku

MONETA Money Bank se stejně jako spousta dalších firem snaží o co nejmenší uhlíkovou stopu. Své plány na šetření životního prostředí plánují dokonce několik let dopředu. "Loni v únoru jsme si jako skupina stanovili závazek uhlíkové neutrality v našich přímých emisích do konce roku 2025, zároveň chceme radikálně zapracovat na snížení naší nepřímé uhlíkové stopy. V tomto smyslu se tedy dá očekávat, že představíme ucelený balík nabídky služeb a produktů směrem k našim klientům i závazků směrem k našim dodavatelům," uvedla v této souvislosti ředitelka ESG a komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová. Banka kvůli splnění svých udržitelných cílů na začátku května ustavila samostatný ESG cluster, který se bude soustředit nejenom na environmentální aktivity, ale také oblast sociální zodpovědnosti a komplexní udržitelné politiky.

Ještě dál než MONETA šel výrobce nábytku z Plzeňska. U něj je používání renovovaných pomůcek k práci naprostou samozřejmostí. Firma Arbyd totiž otevřela nový výrobní závod, který splňuje nepřísnější evropské standardy. Jde o první výrobní halu v České republice, která je naprosto energeticky soběstačná a bez uhlíkové stopy.