Flotila nákladních vozidel Hyundai XCIENT Fuel Cell s palivovými články překročila hranici jednoho milionu ujetých kilometrů

Flotila nákladních vozidel XCIENT Fuel Cell společnosti Hyundai Hydrogen Mobility ujela za pouhých 11 měsíců provozu celkem více než 1 milion kilometrů. Nákladní vozidla na vodík během této doby snížila emise CO2 o více než 631 tun. První vozidla vyjela na švýcarské silnice loni v říjnu a flotila, tvořená nyní 46 nákladními vozidly s palivovými články na vodík, dosáhla tohoto milníku ve službách 25 švýcarských společností podnikajících v odvětvích logistiky, distribuce a zásobování supermarketů.

Hyundai sdílí tento úspěch se zákazníky, kteří zařadili do svých vozových parků první těžké nákladní vozidlo s palivovými články na světě, nabízené ve velkých počtech, a nahradili tak běžná nákladní vozidla na naftu. Zákazníci ve Švýcarsku jsou dosud s provozními vlastnostmi nákladních vozidel XCIENT Fuel Cell spokojeni a jako největší benefity vyzdvihují jejich přínosy pro ekologii, krátké doby čerpání paliva a dlouhý dojezd.

"Švýcarské dopravní a logistické společnosti jsou přesvědčeny o tom, že užitková vozidla s palivovými články na vodík mají ze všech různých alternativních pohonů největší potenciál. Zájem členských společností uvedením nákladních vozidel s palivovými články na vodík do provozu nekončí. Mají vysoká očekávání i ohledně vodíku, který má jako zdroj energie obrovský potenciál pro budoucnost, a věří, že vodík bude klíčem k přechodu na ekologickou energii," říká Jörg Ackermann, předseda švýcarského sdružení H2 Mobility. "Největší výhodou vodíkové energie je především její excelentní skladovatelnost. To naznačuje, že vodík bude hrát důležitou roli v éře ekologické energie. Mnoho distribučních společností již přímo využívá všechny výhody plynoucí z používání nákladních vozidel XCIENT Fuel Cell. Myslím si, že poptávka po nákladních vozidlech XCIENT Fuel Cell po úspěšném letním provozu ještě více vzroste."

Rozšiřování flotily

Hyundai poprvé představil těžké nákladní vozidlo XCIENT Fuel Cell v roce 2019 a v květnu 2021 odhalil jeho modernizovanou verzi. Nová generace nákladního vozidla má odvážný design masky chladiče a vylepšené provozní vlastnosti. Nová nákladní vozidla se dodávají na podvozcích s konfigurací 4x2 nebo 6x2.

Do konce letošního roku bude do Švýcarska dovezeno celkem 140 vozidel modelového roku 2021. V rámci pokračujícího přechodu na ekologickou dopravu vzroste flotila do roku 2025 na 1600 nákladních vozidel s elektrickým pohonem na vodík.

Hyundai utváří vodíkovou budoucnost

Společnost Hyundai Motor Company založila v roce 2019 společný podnik Hyundai Hydrogen Mobility (HHM) se švýcarskou společností H2 Energy. HHM se sídlem ve Švýcarsku poskytuje nákladní vozidla XCIENT Fuel Cell provozovatelům užitkových vozidel prostřednictvím leasingu. Zákazníci platí za používání vozidla a mají zajištěny i dodávky vodíku. Výhodou pro zákazníky s flotilami užitkových vozidel je absence počátečních investic.

"HHM plánuje pro příští rok vstup do dalších evropských zemí," říká Mark Freymüller, generální ředitel společnosti Hyundai Hydrogen Mobility. "Nejpravděpodobněji to bude Německo a Nizozemí, ale velký zájem o naše vozidla registrujeme v téměř všech ostatních evropských zemích. Nejnovější ofenziva značky Hyundai zvýší tlak na lokální hráče, kteří vyvíjejí své vlastní vodíkové plány."

Společnost Hyundai Motor Company si ve svém plánu "Strategie 2025" stanovila cíl ročního globálního prodeje 110 000 elektricky poháněných vozidel s palivovými články do roku 2025. Koncern Hyundai Motor Group pak plánuje zvýšit kapacitu výroby na 500 000 vozidel s pohonem na vodík do roku 2030. Hyundai hodlá uvedených cílů dosáhnout mimo jiné uvedením technologie elektrického pohonu napájeného vodíkovými palivovými články na trh užitkových vozidel.

Hyundai také oznámil plány na expanzi do segmentu tahačů. Jejich testy a uvedení na trh se uskuteční nejprve v Severní Americe. Uvedením nákladních vozidel s vodíkovým pohonem na dva globálně nejvýznamnější trhy užitkových vozidel chce jít Hyundai příkladem.

Úsilí o budování Evropy založené na vodíku

Evropa postupně přechází na čistou mobilitu. Evropská unie oznámila zelený plán obnovy jako součást své nové vodíkové strategie.

Plán počítá s výrazným zvýšením zelené výroby vodíku v Evropě nebo vodíku získávaného prostřednictvím obnovitelných zdrojů. Zelený vodík se vyrábí s využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů, například z vodních elektráren. Elektrolýzou se štěpí molekuly vody na vodík a kyslík, aniž by vznikaly emise oxidu uhličitého. Zvýšení dostupnosti vodíku na čerpacích stanicích povede k rozmachu dopravy s nulovými emisemi.