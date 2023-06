Fondy APS získaly dvě nová zajištěná portfolia v hodnotě přes 800 millionů korun

V posledních týdnech získala APS do svých podfondů RHAPSODY a RHAPSODY II v Polsku a Rumunsku dvě zajištěná portfolia: jedno od Santander Bank Polska v nominální hodnotě přes 370 milionů korun a druhé od rumunské Eurobank v nominální hodnotě 440 milionů korun. Po loňském úspěchu prvního podfondu, který již úspěšně zainvestoval přes 1 miliardu korun, byl letos spuštěn druhý podfond RHAPSODY II. Investoři do něj během prvního upisovacího období vložili více než 200 milionů korun. APS využívá momentum a nyní v červnu otevřelo druhé upisovací okno pro RHAPSODY II. To je otevřené v termínu od 1. do 30. června 2023.

RHAPSODY II představuje v aktuální době zajímavou investiční příležitost s dvoucifernou návratností investovaných peněz. "Při odhadech návratnosti investice vycházíme jak z analýzy nově získaných portfolií pro podfond RHAPSODY II, tak z výkonu našeho prvního podfondu. Zároveň máme vyhlédnutá další zajímavá portfolia, která se aktuálně objevila na trhu," říká Martin Machoň, generální ředitel a vlastník APS.

Jen v prvním pololetí roku 2023 investoval podfond RHAPSODY II vybrané prostředky do pěti různých portfolií složených převážně z korporátních zajištěných pohledávek. "Investice jsou aktuálně rozloženy napříč šesti zeměmi, a to v Polsku, Bulharsku, Chorvatsku, Černé Hoře a Rumunsku," pokračuje Machoň.

V prvním čtvrtletí 2023 bylo proinvestováno celkem téměř 45 % získaného kapitálu a za druhé čtvrtletí přibyly další dvě nová portfolia. Dosud realizované výnosy jsou nad stanovenými cíli. "Strategie obou fondů je velmi dobře nastavená. Díky tomu jsou oba fondy anticyklické a velmi dobře bojují s inflací," vysvětluje přínosy investic do zajištěných i nezajištěných pohledávek finanční ředitel skupiny Petr Kohout.

APS Credit Fund je takzvaný fond kvalifikovaných investorů. Minimální výše investice činí jeden milion korun.

V současnosti skupina APS působí v patnácti zemích a spravuje portfolia pohledávek v nominální hodnotě přesahující 11 miliard eur. V loňském roce firma investovala do problémových pohledávek přes 100 milionů eur.