Footshop se vydává na exkluzivní říjnovou tour za fanoušky v Česku

Footshop plní přání svým mimopražským příznivcům a v říjnu se svou unikátní interaktivní prodejnou a nabitým programem navštíví čtyři česká města. Kulturu a nezapomenutelnou atmosféru svých prodejen představí v rámci akce Foot in the Hood postupně během čtyř týdnů v Olomouci, Zlíně, Brně a v Českých Budějovicích. Kromě samotného prodeje vybraných kousků přímo v centrech měst nabídne přednášky, workshopy, koncerty i chillout herní zónu.

Že je to do Footshopu daleko? To se v říjnu změní. Známý obchod s limitovanými teniskami se snad vůbec poprvé v rámci České republiky pouští za brány metropole. Vyslyšel totiž prosby svých fanoušků a nabídne jim možnost zažít si návštěvu Footshopu v jejich domovských městech. Cílem není jen ukázat jejich oblíbené produkty, ale hlavně přiblížit všechny ostatní prvky kultury, které k tomuto životnímu stylu patří.

"Víme, že mnoho našich zákazníků a věrných fanoušků nežije v Praze a do našich kamenných obchodů to mají trochu z ruky. Jsou s námi hlavně on-line a i přesto, že se tento způsob nákupu snažíme co nejvíce vylepšovat, na zákazníky nedýchne ta atmosféra sneakers kultury, kterou mohou poznat v našich prodejnách. Proto jsme se rozhodli zprostředkovat tento zážitek i za hranicemi Prahy," doplňuje Peter Hajduček, majitel a zakladatel Footshopu.

V každém městě celý týden a celkem čtyřikrát. Footshop se svým týmem míří na Moravu a na jih republiky. Ve všech městech bude kromě unikátního konceptu prodejny i rozmanitý program. Přes den třeba kino, workshopy, herní zóna, večer pak party a koncerty ambasadorů Footshopu. Během říjnové Foot in the Hood se tak objeví Sharlota, NobodyListen, Yzomandias a další. Po předchozí registraci bude mít každý návštěvník vstup zdarma po celý týden. Na jednotlivé zastávky tour bude navíc Zásilkovna zdarma doručovat internetové objednávky Footshopu.

Hlavním partnerem akce je Reebok. Mezi další partnery patří Havana Club, Playstation, Red Bull a Zásilkovna.