Globální dluh má novou rekordní hodnotu

Celosvětový dluh se v letošním prvním pololetí zvýšil o 7,5 bilionu dolarů na rekordních 250,9 bilionu dolarů (5,8 biliardy Kč), a to zejména kvůli růstu půjček ve Spojených státech a Číně. Vyplývá to podle serveru CNBC ze zprávy Institutu pro mezinárodní finance (IIF).

Na konci letošního roku by měl globální dluh podle odhadu IIF překročit 255 bilionů dolarů. To představuje v průměru téměř 32 500 dolarů (zhruba tři čtvrtě milionu Kč) na každého ze 7,7 bilionu obyvatel planety. Zároveň to odpovídá více než trojnásobku ročního výkonu světové ekonomiky, napsala agentura Reuters.

USA a Čína se na nárůstu globálního dluhu v prvním pololetí podílely více než 60 procenty. Samotné vládní dluhy letos podle IIF přesáhnou 70 bilionů dolarů, zatímco loni činily 65,7 bilionu. Za jejich růstem stojí zejména stoupající zadlužení federální vlády USA, píše CNBC.