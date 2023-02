Herní průmysl v ČR loni podle odhadů zvýšil tržby o šest procent na 7,5 miliardy korun

Herní průmysl v Česku za loňský rok vykázal tržby okolo 7,5 miliardy korun, což je meziroční růst asi o šest procent. O rok dříve trh rostl o třetinu. Vyplývá to z odhadů Asociace českých herních vývojářů.

Před pěti lety se začala prodávat mezinárodně úspěšná česká počítačová hra Kingdom Come, nejdražší český titul, jehož vývoj stál stovky milionů korun.

V roce 2021 česká herní studia podle asociace vydala celkem 55 nových herních titulů, přičemž 19 z nich se dostalo na trh v rámci takzvaného předběžného přístupu. V minulém roce v tuzemsku působilo 135 herních studií, která zaměstnávala okolo 2300 lidí. To je meziroční nárůst počtu pracovníků o 12 procent.

Asociace uvedla, že tuzemští zaměstnavatelé se tak musejí mnohdy koukat po zahraničních pracovnících. Ti již nyní tvoří 38,5 procenta všech zaměstnanců v českých herních studiích, přičemž téměř polovina z nich pochází ze zemí Evropské unie. Už v roce 2021 platilo, že každý třetí pracovník v českém herním studiu je cizinec. Nejhůře se obsazují programátorské pozice a grafici.

Drtivá většina her se prodává především v zahraničí. Samotné odvětví je silně proexportní a více než 95 procent české herní produkce směřuje na světový trh, z čehož česká ekonomika benefituje, podotkla asociace.

Nejčastější platformou, pro kterou jsou v Česku vyráběné hry, jsou stále počítače a herní konzole. Přibližně 67 procent vývojářských společností se zaměřuje na tento segment trhu. Druhou nejčastější platformou jsou smartphony a tablety, pro které vyrábí hry 41 procent vývojářů.

Podle údajů ČSÚ hry prostřednictvím internetu hrálo či stahovalo v roce 2022 přibližně 22 procent Čechů starších 16 let. Mezi muži byl podíl hráčů 30 procent, u žen byl poloviční. Ve věkové kategorii 16 až 24 let hráno hry on-line 62 procent osob a v kategorii 25 až 34 let pak 40 procent lidí.