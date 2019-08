Hitem léta v autobazarech je Škoda Rapid. Bude nedostatková

Velká poptávka je i po nástupci Škody Rapid, modelu Scala, kterých zatím najdete v bazarech po málu. Mají sotva půl roku, málo najeto a vyjdou v průměru na 457 000 Kč.

Léto je tradičně pro mnoho zákazníků ten správný čas pro nákup automobilu, což potvrzuje i největší prodejce ojetých automobilů u nás. V žebříčku popularity výrazně poskočil model Škoda Rapid, který se již nevyrábí, a zákazníci si uvědomují, že ho brzy bude na trhu nedostatek. Lidé za tento model v průměru utrácí 272 tisíc korun. V popularitě tak Rapid překonal dosud vedoucí Škodu Superb. Nástupce Škoda Scala se zatím v bazarech vyskytuje minimálně, a když tak jen zánovní s nájezdem okolo 6 000 km a cenou 457 tisíc korun. Vyplynulo to z analýzy trhu sítě autocenter AAA AUTO.

Obecně v popularitě ojetých automobilů dlouhodobě nedochází k výrazným výkyvům. Nejžádanějšími ojetinami jsou tradiční modely Škoda Octavia, Fabia a Superb, Volkswagen Passat a Golf či Ford Focus. "Letos v létě nás lehce zaskočil zvýšený zájem o modely Škoda Rapid. Často se stává, že s příchodem nového modelu naopak zájem o ten původní mírně klesne. V případě Rapidu se zájem naopak výrazně zvednul a tento model přeskočil i jinak velké suverény Škoda Superb nebo Ford Focus a je čtvrtým nejprodávanějším vozem v našich autocentrech," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.

Aktuálně se prodejní cena ojeté Škody Rapid pohybuje v průměru na 271 650 korunách, ale její nástupce Scala je na 456 990 korunách. "Rapid byl od prvopočátku velmi vydařený po designové stránce a zákazníky pozitivně vnímaný. Scala je oproti tomu cenově již méně dostupná, rozdíl je momentálně v průměru 185 000 korun. Přesto i Scala má již nyní spoustu obdivovatelů a v našich autocentrech se tento model často neohřeje ani pár dní," doplnila Topolová.

Vzestup oblíbenosti modelu Rapid zvýšil zájem o vozy Škoda nad dlouhodobý průměr. Během léta jich jen autocentra AAA AUTO v České republice prodala téměř trojnásobek oproti automobilům druhé nejoblíbenější značky Volkswagen. Vzrostl lehce i zájem o benzínové vozy, a to na 52%. V případě karoserií tradičně vedou hatchbacky (31%), kombíky (28%), SUV (18%) a MPV (11%), a to i přes vyšší zájem o kabriolety a coupé, kterých se za poslední dva měsíce prodalo dva a půl krát více než v průměru od ledna do května. Nejoblíbenějšími barvami u aut v létě jsou ty světlé, nejčastěji stříbrošedivá (23%) a bílá (16%).