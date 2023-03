Hlad po odbornících na elektroauta roste, už i prodejci ojetin budují týmy

Pobočky uzpůsobené pro prodej různých typů bateriových vozů, včetně dobíjecích kabelů a wallboxů, a specialisté na elektrovozy ke konzultacím se zákazníky. To jsou některé z plánů největšího prodejce ojetin ve střední Evropě, skupiny AURES Holdings, v souvislosti s rostoucí poptávkou po vozech s alternativními palivy. Na postupném přechodu k tzv. bezemisní mobilitě pracuje společnost již nyní a jen letos plánuje investice do příslušné infrastruktury přes tři miliony korun. Součástí strategie zavádění elektromobility je i mapování pracovního trhu a příprava na personální vybavení poboček odborníky na provoz těchto automobilů. Mezi nejhledanější pozice tak patří automechanici, specialisté finančních služeb, prodejci vozů, ale i IT specialisté.

"Každým rokem vidíme nárůst zájmu o dosud alternativní pohony. Stávají se rychle běžnou součástí sekundárního trhu a postupně navyšují svůj tržní podíl. Příští rok podle našich předpovědí přinese na trh větší množství bateriových vozů, které jsou dnes například součástí firemních flotil," říká Petr Vaněček, provozní ředitel a člen představenstva společnosti AURES Holdings, která provozuje mezinárodní síť autocenter AAA AUTO a Mototechna. Kromě technologického vybavení plánuje skupina postupně najímat odborníky na elektromobilitu. Na každé pobočce by měl být k dispozici specialista na bezemisní vozy, který dokáže odpovědět na veškeré otázky ohledně provozu těchto automobilů. S tím souvisí

i nároky na automechaniky, kteří, aby mohli s hybridními a elektro pohony jakkoli zacházet, musí projít příslušnými školeními. "Snažíme se co nejrychleji přizpůsobit své pobočky novým trendům. Budujeme nabíjecí infrastrukturu včetně instalací fotovoltaických panelů, máme k dispozici univerzální diagnostické řešení, které nám umožní objektivně zhodnotit stav vykupovaných bateriových vozů, a zároveň neustále školíme náš tým tak, aby byl schopen poskytnout zákazníkům veškeré informace k obrovskému množství nových modelů," komentuje aktuální stav Vaněček.

Odborník radí: Nové dovednosti hledejte mezi stávajícími zaměstnanci

"Na trhu práce přetrvává nedostatek IT odborníků, který postupující digitalizace dále prohlubuje. V souvislosti s rostoucím podílem elektroaut a hybridních pohonů také logicky roste potřeba odborníků, kteří budou těmto vozům rozumět a budou je schopni opravit," vysvětluje Vladimír Kočí ze společnosti R4U, která se na vyhledávání pracovníků specializuje. Podle něj mají firmy několik možností, jak narůstající potřebu těchto odborníků saturovat. Jednou je přeškolení stávajícího personálu. "Nejčastěji jde o lidi, kteří jsou nadšenci a o danou oblast sami jeví zájem. Ti jsou v takový moment nejcennější a firmy by jim měly dávat prostor pro další rozvoj, protože z těchto lidí se stávají tahouni celé transformace," popisuje Kočí. Dalším způsobem, jak nedostatkové pracovníky na trhu získat, je zaměřit se na dané obory ve školách a zaměstnance si doslova vychovat. "Zatím je poptávka po těchto lidech nejvíce patrná u prodejců nových vozů, kteří provozují záruční servis, ale jak se bude více elektromobilů přesouvat na sekundární trh, bude narůstat poptávka i tam. Není proto divu, že se ti největší hráči na trhu snaží připravit již nyní," doplňuje Kočí. Jako účinný způsob získání nedostatkových expertů také uvádí nejrůznější náborové příspěvky či možnost získání odborných certifikátů. "U těžko obsazovaných pozic, jako jsou automechanici, nabízíme mimo jiné i náborový příspěvek ve výši 50 000 korun. Zájem máme i o absolventy učebních oborů, kteří u nás mají možnost získat odborná školení a profesní specializace, stejně jako možnost nabýt potřebné zkušenosti od starších a zkušenějších kolegů. Samozřejmě saháme i do vlastních řad, protože kariérní postup v rámci společnosti byl vždy jedním ze základních faktorů našeho úspěchu," dodává Petr Vaněček.