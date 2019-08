Homosexuální plakáty? V Maďarsku se bouří proti Coca-Cole

Konzervativní pravicová strana Fidesz v Maďarsku protestuje proti nové reklamě Coca-Coly, která v ulicích Budapešti vyjadřuje na svých plakátech podporu LGBTQ komunitě. Plakáty spadají do reklamní kampaně na týdenní hudební festival Love Revolution, který v hlavním městě Maďarska začne ve středu. Informoval o tom server The Independent.

Mužský nebo ženský homosexuální pár popíjející láhev Coca-Coly. To teď mohou vidět obyvatelé Budapešti na vlakových nádražích nebo u autobusových zastávek. Zero Sugar, Zero Prejudice (Žádný cukr, žádné předsudky). Tak zní hlavní heslo reklamní kampaně.

I když jde o pozitivní vzkaz, ne všichni z něj mají radost. Například jeden z poslanců konzervativní pravicové strany Fidesz, která má v zemi většinovou moc už od toku 2010, požaduje o bojkot Coca-Coly, dokud nebudou reklamy odstraněny. "Dokud tyto provokativní plakáty v Maďarsku neodstraní, nebudu jejich produkty konzumovat. Žádám vás o totéž!" napsal poslanec Boldog István na svém facebooku.

Svůj nesouhlas s plakáty nevyjádřili jen politici. V sobotu vznikla rovněž internetová petice, jež požaduje odstranění reklam. Podepsalo už ji přes 25 tisíc lidí. "Začneme bojkotováním Coca-Coly. V naší petici žádáme o pomoc při odstraňování plakátů, co nejdříve to půjde, a o omezení homosexuálního lobbování zaměřeného na děti, rodiny a společnost jako celek," stojí v petici.

Výrobce populárního nápoje však svůj postoj měnit nehodlá. "Společnost Coca-Cola usiluje ve svém podnikání o rozmanitost, začlenění a rovnost a tato práva ve společnosti podporuje. Jako dlouhodobý zastánce komunity LGBTQ věříme, že každý má právo na to, milovat osobu, kterou si sám vybere. Kampaň, která v současné době probíhá v Maďarsku, tyto hodnoty odráží," uvedl mluvčí společnosti pro CNN.

V Maďarsku je manželství stejného pohlaví zapovězené, o registrované partnerství mohou obyvatelé zažádat od roku 2009. I přes současnou kauzu kolem plakátů Coca-Coly nedávné průzkumy veřejného mínění v zemi ukázaly na rostoucí podporu pro práva homosexuálů.