Hornbach znovu otevírá pro všechny zákazníky.

Od čtvrtka 9. dubna otevřou projektové markety Hornbach pro všechny zákazníky. Vyplývá to z jednání vlády, která umožnila jejich znovuotevření. I nadále budou dle jejího nařízení platit přísná opatření pro dodržování hygienických pravidel. Stále také platí možnost nákupu přes e-shop.

Hornbach před Velikonocemi zpřístupní všechny své prodejny, a to s otevírací dobou od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hodin, o víkendu pak od 8.00 do 20.00 hodin. Zdraví je ale na prvním místě, proto stále platí povinnost zákazníků mít zakrytá ústa a nos a dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy od ostatních. Aby došlo k zamezení rizika nákazy, zákazníkům se pro nákup doporučuje využívat pohodlnou samoobslužnou aplikaci Hornbach SelfScan a bezhotovostní platbu.

Projekty mohou pokračovat

Zákazníci budou moci nakoupit bez ohledu na svou profesi. Vybírat mohou ze sortimentu stavebnin, nářadí, železářství nebo třeba potřeb na zahradu. Budou mít k dispozici poradenství a služby jako přířez, míchání barev a rámování. Mohou také uplatnit reklamace. Budou tak mít možnost znovu pracovat na svých projektech, ať už zahradních, nebo stavebních. "Prosíme, abyste při návštěvě prodejny dbali na zvýšenou hygienu a ideálně chodili nakupovat individuálně, maximálně ve dvou," dodává David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko.

Nákup z pohodlí domova

Rozsáhlý sortiment je k dispozici také na e-shopu, zboží si tak můžete objednat on-line a vyzvednout na prodejně nebo nechat doručit až domů. Jakmile bude objednávka připravena, zaměstnanci budou zákazníka telefonicky kontaktovat a domluví se na vyzvednutí.