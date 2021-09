Hornbach znovu podpoří machry na pražském Maker Faire

Maker Faire Prague, největší světová přehlídka inovací, kreativity a důmyslnosti pro celou rodinu, proběhne 11. a 12. září na pražském holešovickém Výstavišti. Společnost Hornbach akci podpoří již potřetí, a to nejen jako jeden z jejích partnerů, ale rovněž dá prostor pro prezentaci machrů a jejich výtvorů.

K vidění bude v rámci Maker Faire mimo jiné jedno ze světel designérské dvojice Herrmann & Coufal, lustr Lift, za nějž autoři získali ocenění "Czech Grand Design" a které je součástí DIY světelné kolekce navržené pro Hornbach v roce 2020. Klasická silueta lustru je abstrahována do kabelových ramen, která tvarem kopírují typické elegantní křivky. Jednoduchým pohybem na principu kladky se mění charakter osvětlení z rovnoměrného celoplošného na koncentrované a intimní.

Celá kolekce světel vychází z nomádské tradice, sází na DIY, udržitelnost a použití běžně dostupných materiálů. DIY koncept lustru Lift, ale i ostatních světel z kolekce Herrmann & Coufal - nástěnného světla Balance a stojací lampy Tension - umožňuje vyrobit si je svépomocí z běžně dostupných materiálů sortimentu projektových marketů Hornbach. Design vzešlý ze spolupráce společnosti Hornbach a dua Herrmann & Coufal je díky tomu dostupný pro všechny. Celý příběh a duch vzniku DIY svítidel si lze přečíst na Lampy - Designéři (hornbach.cz).

Součástí prezentace společnosti Hornbach na události Maker Faire je rovněž představení skutečného machra z vlastního seriálu MACHR stories, který Hornbach uvádí v rámci video blogu MACHR na svých webových stránkách hornbach.cz/machr. MACHR stories jsou o příbězích lidí, kteří nečekají, až se něco stane, ale udělají to sami. Prostě to jsou machři, kteří razí heslo "svět je tvoje dílna". Seriál dává nahlédnout do příběhů z dílen celého světa. Playlist všech dílů je zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwD5RLR4SaJd3nx2_ILifOriJUOS4jmc5

Poprvé za pětiletou historii seriálu MACHR stories se online příběh jednoho z machrů, aktérů seriálů, přesune do možnosti osobního setkání se právě na Maker Faire. Vybranou osobností je Vladimír Vidím, jemuž je věnovaný 70. díl seriálu, propagátor a výrobce replik historických kol. Díl věnovaný Vladimíru Vidímovi je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=6fGrC_DA_RE.

Na jedné ze svých replik, kole značky Slavia z roku 1896 dokázal před dvěma lety dokonce úspěšně absolvovat patrně nejnáročnější etapu tehdejšího ročníku Tour de France. Repliku Slavie ve své dílně vlastnoručně vytvořil; vycházel přitom vesměs pouze z fotografií a dobových prospektů. Příprava a stavba mu zabraly přes čtvrt roku, šest týdnů přitom používal při práci s frézou či soustruhem jen jednu ruku, neboť si při vyjížďce na kole zlomil zápěstí.

Vladimír Vidím je skutečným machrem srdcem, duší i tělem a na Maker Fair se s ním díky společnosti Hornbach můžete osobně potkat a možná si i vyzkoušet jednu z jeho replik historických kol, které bude na akci vystavovat.

"Na akci, jako je Maker Faire, nemůže naše společnosti chybět. Celý koncept a myšlenka této události je plně v souladu s mottem naší společnosti "s námi to zvládnete". Žádný projekt není malý, žádné vize a sny nejsou nerealizovatelné," přibližuje David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko, spojení značky Hornbach a Maker Faire.