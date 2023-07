Hromadné e-maily fungují, prodejci je ale často opomíjejí, říká expert

Dvě třetiny lidí nakoupí v internetovém obchodě jednou a už se nevrátí. Přimět je k opakování je úkolem remarketingu, jehož součástí je i hromadné rozesílání obchodních e-mailů. To lze dnes díky digitalizaci zacílit přesněji než kdykoli dříve. Přesto ho mnozí prodejci nevyužívají správně.

Je to podobné, jako když vám v laboratoři vezmou krev: stačí kapka, a lze z ní vyčíst obrovské množství informací o vašem zdraví. Internetovým obchodníkům stačí k "diagnóze" pouhý e-mail: pokud s ním pracují správně, dokážou díky digitalizaci postupně složit téměř dokonalý portrét každého zákazníka. Tomu pak mohou cíleně servírovat optimální nabídky. "Sedmdesát procent internetových zákazníků nakoupí u jednoho prodejce jen jedinkrát. Proto je od samého počátku internetového obchodování snahou prodejců zákazníky zaháčkovat a budovat s nimi dlouhodobé vztahy. K tomu je nezbytné strukturovat nabídky podle individuálních potřeb," vysvětluje Ondřej Ratajský ze společnosti SmartEmailing. Možností, jak zákazníkům opakovat nabídku, o kterou už projevili zájem, nebo ji vylepšit a zpřesnit, je celá řada: zobrazování bannerů, upoutávek, videí či článků ve výsledcích vyhledávání, médiích či na sociálních sítích. Přesto zůstává nejpřesnějším nástrojem právě emailing.

Personalizace a segmentace umožňují sestavit nabídky na míru

Mnoho firem investuje vysoké částky do jiných složek remarketingu, aniž by si uvědomily, že emailing je násobně levnější, jednodušší a rychlejší. Musí se však provozovat s pomocí moderních aplikací, využívajících digitální nástroje a umělou inteligenci, které detailně identifikují, o jaké produkty, výhody a informace měl zákazník v minulosti zájem. "Je obrovský rozdíl, když pošlete na deset tisíc kontaktů totožný e-mail bez ohledu na předchozí chování jednotlivých zákazníků, nebo když cílíte přesně. Personalizace a segmentace jsou nejdůležitějšími výhodami emailingu," tvrdí Ondřej Ratajský a uvádí příklad z cestovního ruchu: "Jako zákazník přijdete na stránku cestovky a hledáte ideální zájezd. Zadáte destinaci, počet dospělých i dětí, délku dovolené, příp. detailnější či specifické požadavky. Listujete nabídkou, ale nic nevyberete. Za dva dny vám přijde nabídka s oslovením a pěti přesně vyhovujícími volnými hotely." Tohoto výsledku samozřejmě nelze dosáhnout s pouhým rozesíláním e-mailů z elektronických stránek ve skrytých kopiích. Bez analytických nástrojů nelze zjistit, na co který adresát klikl, který odkaz otevřel, jaký obrázek jej zaujal či jak dlouho se zdržel čtením konkrétního textu. Současné emailingové aplikace jsou navíc propojeny s CRM systémy (řízení vztahu se zákazníky) a chrání od zahlcení nerelevantními daty i samotné obchodníky. "Lze například naprogramovat, aby obchodník dostal avízo, že zákazník otevřel jeden konkrétní odkaz, a jedině v tom případě mu obratem zavolá," říká Ondřej Ratajský.

E-mailový marketing bude klíčovým tématem Digifestu

Emailing bude významným tématem letošního Digifestu, který v říjnu hostí Praha. Ten prezentuje nejúspěšnější firemní aplikace z Česka a Slovenska. Pořadatelé sestavili výběr řešení pro klíčové segmenty, jako je obchod, nábor či marketing. Digifest je součástí akce s názvem Týden inovací a má podpořit vnímání Česka i Slovenska jako nastupujících digitálních tygrů. "Nechtěli jsme pořádat další z veletrhů pro korporátní klientelu, kde se stovky vzájemně si konkurujících vystavovatelů snaží hlavně prodat. Vybíráme proto z každého segmentu jen jednoho garanta špičkového řešení, jakousi českou a slovenskou digitální reprezentaci, a klademe důraz spíše na edukaci účastníků a individuální provedení festivalem než na prodej," vysvětluje Tomáš Wiesner z firmy Dáváme, která akci pořádá.