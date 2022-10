Huawei: Chytré zemědělství slibuje menší ekologické zatížení a vyšší výnosy

Chytré zemědělství přichází - pilotní projekt v hornorakouském vinařství Nussböckgut je toho důkazem. Vinice zde vedle klasického personálu hlídá koordinovaná letka dronů, která pomocí umělé inteligence vyhodnocuje, kdy a kde je nutné více zavlažovat či nasadit pesticidy. Vinaři se o situaci na vinici dozvídají díky 5G síti v reálném čase a na základě dat z dronů mohou okamžitě a cíleně reagovat. Projekt, který ve spolupráci se společnostmi Dronetech a Huawei odstartoval již v loňském roce, nyní vstupuje do druhé fáze, která chce nabídnout řešení například obcím či dalším firmám.

"V zemědělství čelíme v dnešní době mnoha výzvám," vysvětluje vinařka z Nussböckgut Beatrix Velechovská. "Zemědělství je velmi náročné na pracovní sílu, je těžké sehnat kvalifikované pracovníky a je důležité zacházet s rostlinami co nejšetrněji s ohledem na životní prostředí." Využití dronů výrazně snižuje množství použitých pesticidů a dalších chemikálií a zároveň podporuje efektivní nakládáni s vodními zdroji, díky čemuž šetří nejen životní prostředí, ale i finanční prostředky vinařství. "Drony s podporou umělé inteligence jsou důležitým krokem na cestě k udržitelnému zemědělství," doplňuje David Hopf, generální ředitel společnosti Dronetech. "Společně s Huawei jsme vyvinuli řešení, které dokáže nejen masivně omezit používání pesticidů a hnojiv, ale také zvýšit efektivitu zemědělství a snížit náklady na pracovní sílu. To nám pomáhá stát se udržitelnějšími v rámci potravinového řetězce."

Drony, které mají pomoci přetvořit současné zemědělství, jsou vybaveny speciálními RGB senzory s vysokým rozlišením, díky nimž lze informovat jak o celkovém stavu pole, tak i například o mezerách ve výsadbě. Multispektrální senzor pak pomáhá vyhodnotit celkové zdraví jednotlivých rostlin. "Projekt společností Huawei a Dronetech využívající drony pro případy pěstování chřestu a vinné révy je prvním svého druhu v Rakousku, chceme zde analyzovat růst rostlin pomocí rozpoznávání obrazu v reálném čase a tím zvýšit sklizeň, produkci i kvalitu produktů," vysvětluje Andreas Reichhardt z rakouského ministerstva zemědělství, regionů a turismu.

Druhá fáze s názvem "Digital Sky", do níž pilotní projekt tento měsíc vstupuje, se mimo jiné zaměřuje na vývoj konceptu sdílené ekonomiky pro služby dronů. Drony a jejich řešení s využitím umělé inteligence by si pak mohli pronajmout potenciální zájemci z různých sektorů - vedle zemědělců například obce, podniky nebo soukromé osoby - pro širokou škálu aplikací od inspekce solárních panelů, řízení dopravy až třeba po detekci závad elektrického vedení. "Nyní, když se technologie dronů ve spolupráci s Huawei ve vinařství Nussböckgut zajela, vyvíjíme v této druhé fázi službu pro sdílení dronů," vysvětluje Felix Müller, provozní ředitel společnosti Dronetech, podle nějž by si dané subjekty mohli technologie pronajmout skrze webový portál.

Erich Manzer, zástupce generálního ředitele Huawei Austria, v tomto vidí obrovský potenciál: "Technologie 5G byla vyvinuta pro tři hlavní oblasti aplikace: využití širokopásmových služeb, nízkou latenci a pro připojení milionů zařízení. S využitím dronů v kombinaci s AI a 5G lze mnoho procesů, které jsou náročné na zdroje - například údržbu či opravy -, řešit efektivněji." Největší výzvou v masovém nasazování těchto technologií je v současné době síťové pokrytí, které je primárně koncipované pro koncové uživatele na zemi či v budovách. Pro drony, které se mohou pohybovat i několik desítek metrů nad zemí, se tak připojení musí optimalizovat. "Chceme využít příležitostí digitální transformace, což vyžaduje optimální infrastrukturu. Právě proto je naším hlavním bodem 5G," dodává Reichhardt.