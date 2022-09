Huawei European Innovation Day 2022: Technologie budoucnosti zpříjemní život a zlepší životní prostředí

Budoucnost udržitelné Evropy stojí na společných inovacích. Moderní technologie pomohou Evropě uspíšit přechod na zelené energie, budovat a rozvíjet chytrá města i chránit přírodu kolem nás. Jakým způsobem lze stávající technologie vytěžit na maximum a jaké vyhlídky s sebou nesou následující léta, byla hlavní témata jubilejního desátého ročníku European Innovation Day pořádaného společností Huawei v maďarské Budapešti.

Událost s mottem "Inovujme pro rozmanitou Evropu" přilákala přes 250 zástupců průmyslových odvětví, akademické sféry i veřejného sektoru. Jeff Wang, prezident oddělení public affairs a komunikace ve společnosti Huawei, při zahájení summitu poukázal na důležitost investic do oblasti výzkumu a vývoje nových technologií, což je dlouhodobě jedna z hlavních priorit technologického giganta. "V Huawei věříme, že dokážeme stát v čele inovací pro budoucnost prostřednictvím soustavných investic do výzkumu a vývoje. Ačkoliv je inovační proces plný nejistot, na naší cestě vpřed je jedna věc jistá: inovace budou stěžejní pro realizaci naší udržitelné budoucnosti," uvedl Wang.

O tom, jak jsou investice do technologického sektoru v Evropě důležité, hovořil také maďarský ministr zahraničí a obchodu Péter Szijjártó. Jako velmi úspěšné projekty vyzdvihl především výzkumné centrum společnosti Huawei a její distribuční centrum, jehož logistiku pomáhá zvládat například automaticky řízená manipulační technika v kombinaci s rozšířenou realitou, či automatizovaná 5G řešení řízená umělou inteligencí. "Maďarsko se v posledních letech mezi konkurencí úspěšně ucházelo o investice velkých čínských společností. Výzkumné a vývojové centrum Huawei v Budapešti, stejně jako její největší evropské logistické centrum vedle hlavního města, jsou pro naši zemi konkurenční výhodou," uvedl Szijjártó. "Jsme hrdí, nejen na to, že Huawei investuje v Maďarsku, ale že společnost důvěřuje maďarským talentům, lidem a maďarskému vzdělávacímu systému. Obě strany značně těžily ze strategické spolupráce podepsané před deseti lety a maďarská vláda je připravena v této spolupráci pokračovat," dodal závěrem.

Huawei ve spolupráci s maďarským Ministerstvem technologií a průmyslu, nedávno založenou Maďarskou asociací pro baterie a energetickou společností Planergy Solutions představila Bílou knihu nastiňující řešení pro budoucnost maďarského energetického sektoru. Huawei zároveň již nyní po celé Evropě rozvíjí s partnery zelené inovativní projekty. Příkladem je spolupráce se společností SolarAPEX, se kterou Huawei staví největší střešní solární elektrárnu na světě pro Tosyali Holding v Turecku. Projekt bude mít celkový instalovaný výkon 140 MW, čímž se sníží emise uhlíku o 116 525 metrických tun ročně.

Ochrana životního prostředí s 5G sítěmi

Po Asii a Severní Americe začíná i na evropském kontinentě zrychlovat tempo implementace 5G sítí, díky nimž se zemím otevírají zcela nové možnosti v průmyslu, zdravotnictví, ale také v oblasti ochrany životního prostředí. Například v Řecku je díky rychlému připojení nyní možné předcházet ničivým požárům v chráněném lese nedaleko Athén. "Společnost Huawei a operátor Nova spolupracovaly s řeckým startupem PROBOTEK na vývoji a úspěšné implementaci inovativního řešení pro včasnou detekci požárů a okamžitý zásah za pomoci 5G, umělé inteligence a technologie dronů," vysvětlil na summitu George Delaportas, spoluzakladatel společnosti PROBOTEK. "Tento pilotní projekt byl společnou iniciativou, jejíž cílem bylo vyřešit problém, který má sociální, environmentální i ekonomické dopady," uvedl Delaportas.

Na dronech a 5G technologiích stojí také projekt nedaleko rakouského Lince, kde Huawei spojil síly s provozovatelem dronů Dronetech na vývoji chytrého zemědělského řešení, které vede ke snížení spotřeby vody a pesticidů a ke zvýšení produktivity. Na území Maďarska Huawei spolu s partnery v současné době staví první inteligentní železniční uzel využívající 5G technologie v Evropě. "Tradiční klasifikace, která od sebe odlišuje výrobu, služby a digitální ekonomiku, mizí. Mezinárodní organizace a vlády by měly spolupracovat se soukromým sektorem na podpoře produktivní digitální transformace s pomocí umělé inteligence," nechal se slyšet Marco Kamiya, ředitel divize inovačních strategií a digitalizace v Organizaci OSN pro průmyslový rozvoj. Zároveň také ocenil podporu Huawei v rámci své iniciativy Global Innovation Award,

Technologická společnost dále představila návštěvníkům summitu své nejnovější počiny v rámci iniciativy TECH4ALL. Projekt ve spolupráci s organizací Rainforest Connection v Bělověžském pralese na hranici Polska a Běloruska využívá akustický monitorovací systém napájený umělou inteligencí ke studiu dopadu změn klimatu na biologickou rozmanitost v oblasti. Chytrý systém na ochranu přírody a podporu vodohospodářského výzkumu v chráněných oblastech povodí Dunaje využívá ve spolupráci s Huawei také maďarská Národní univerzita veřejné služby. Ta během summitu uzavřela s Huawei spolupráci na stipendijním programu Huawei Seeds for the Future. "Je to vynikající příklad toho, jak může hráč z podnikatelského sektoru podporovat akademickou instituci, vytvářet hodnotu a zároveň demonstrovat udržitelnou a neustále se rozvíjející roli moderních technologií v rámci výzkumu a ochrany životního prostředí," pochválil spolupráci rektor univerzity Dr. Gergely Deli.