Huawei jmenován volbou zákazníků v oblasti infrastruktury kabelového a bezdrátového LAN přístupu

Společnost Huawei získala v hlasování zákazníků Gartner Peer Insight 2021 ocenění Customer Choice v segmentu infrastruktury kabelových a bezdrátových LAN sítí. Tato cena je udělována podle zpětné vazby zákazníků a koncových uživatelů z řad profesionálů a expertů, kteří mají zkušenosti s hodnocenými produkty či službami. Huawei na platformě Gartner Peer Insight získala 191 recenzí, které jí vynesly vysoké hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček, a byla jediným oceněným výrobcem nepocházejícím ze Severní Ameriky.

Společnost Huawei zvítězila jako volba uživatelů ve čtyřech z pěti zákaznických segmentů. Hodnocením zákazníků z různých oborů a odvětví prošlo na platformě Gartner Peer Insight řešení CloudCampus i celá řada dalších produktů, jako například přepínače řady CloudEngine S, AirEngine Wi-Fi 6 AP , iMaster NCE-CampusInsight a iMaster NCE-Campus. Hondocení zahrnuje funkčnost produktů, jejich nasazení, provoz a údržbu i servisní podporu kampusových sítí nabízených společností Huawei.

"Jsme opravdu hrdí, že velkou popularitu Huawei řešení pro kampusové sítě potvrdily výsledky nezávislého hodnocení ze strany zákazníků," uvedl Jiří Janeček, tiskový mluvčí Huawei Technologies (Czech), a dodal: "Zpětná vazba prostřednictvím Gartner Peer Insight je pro nás velmi cenná a i díky ní můžeme nadále pracovat na zdokonalování celého portfolia našich služeb a produktů."

Gartner Peer Insights je on-line platforma pro hodnocení a recenze IT softwaru a služeb. Jejími tvůrci i čtenáři jsou IT profesionálové a další odborníci z odvětví technologií a v současné době čítá přes 350 000 ověřených recenzí napříč více než 355 trhy. Letošní ocenění byla udělena na základě recenzí poskytnutých do konce března 2021.

"Naším jediným cílem je poskytovat ta nejlepší řešení a produkty ve své třídě, které splňují požadavky zákazníků a získávají jejich uznání. Proto nás jako společnost nesmírně těší titul 2021 Gartner Peer Insights Customer Choice v segmentu infrastruktury kabelových a bezdrátových LAN sítí," řekl Li Sing, prezident sektoru kampusových sítí ve společnosti Huawei. "I nadále se budeme orientovat na potřeby našich zákazníků, aby mohli využívat všechny přednosti bezdrátových cloudových kampusových sítí."