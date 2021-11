Huawei spouští v Česku stipendijní program na podporu ICT talentů

Podpoře talentů v ICT odvětví a rozvoji odborných znalostí zájemců o práci v IT a telekomunikačním sektoru se Huawei věnuje již několik let prostřednictvím svého programu Seeds for the Future. Nově jej rozšiřuje o evropský stipendijní program určený pro studenty technických univerzit a vysokých škol. Jako první se do programu zapojí Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Nový evropský stipendijní program - Seeds for the Future Scholarship - byl představen na sklonku října v rámci Huawei Innovation Day. Jeho prostřednictvím se společnost Huawei zavázala investovat 2,5 milionu eur do vzdělávání talentovaných studentů v Evropě a zvyšování jejich kvalifikace v odvětví ICT. "Informační a komunikační technologie jsou základním pilířem rozvoje digitální ekonomiky. Role mladých talentů je v tomto nezastupitelná. Jsem ráda, že stipendijní program můžeme nabídnout také v České republice," říká Dina Mašínová, manažerka společenské odpovědnosti Huawei Technologies (Czech).

Prvními účastníky se stanou posluchači Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Program zahrnuje poskytnutí finančních prostředků určených pro talentované studenty. O rozdělení rozhoduje sama vzdělávací instituce. Ještě do konce letošního roku by dle probíhajících jednání mohly stipendia využít posluchači dalších tuzemských vysokých škol.

"Od studentů, kteří se účastnili projektu Seeds for the Future, máme pozitivní zpětnou vazbu, a jsme rádi, že můžeme podporovat talentované studenty," říká Vojtěch Stehel, rektor VŠTE v Českých Budějovicích.

Podpora talentovaných českých studentů tak doplňuje vzdělávací program Seeds for the Future, který má ve světě už třináctiletou historii a v České republice běží od roku 2015. V letošním roce se do něj zapojily dvě desítky studentů, kteří měli možnost nahlédnout pod pokličku inovativních projektů například v oblastech technologií 5G, umělé inteligence (AI), cloudových služeb či smart cities. Experti z Huawei už prostřednictvím programu proškolili více než stovku českých vysokoškoláků, v posledních letech navíc roste zájem i mezi dívkami. Letos tvořily účastnice programu celou třetinu.

Za posledních 10 let Huawei vyškolila více než 30 000 ICT profesionálů v Evropě prostřednictvím vzdělávacích programů jako například Seeds for the Future. "Během příštích pěti let hodlá společnost investovat dalších zhruba 35 milionů eur do kultivace evropských talentů. Program tak bude přínosem pro 500 000 lidí," uvedl během Evropského dne inovací 2021 prezident Huawei pro střední a východní Evropu a severský region Phillip Gan.