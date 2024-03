Hutní společnost Liberty Ostrava podle mluvčí žádné propouštění neplánuje

Hutní společnost Liberty Ostrava žádné propouštění neplánuje, řekla dnes ČTK mluvčí firmy Kateřina Zajíčková. Reagovala tak na vyjádření předsedy Odborového svazu KOVO Romana Ďurča, že v podniku, který má zhruba 6000 zaměstnanců, by kvůli restrukturalizaci přišlo o práci 3000 lidí.

Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl ČTK, že je pro něj zásadní, že restrukturalizační plán pořád počítá s prvovýrobou.

Ďurčo na síti X napsal, že restrukturalizační plán, který firma předložila, je zcela nepřijatelný. "Počet zaměstnanců by se snížil o více než 3000 a další tisíce lidí by přišly o práci v dodavatelských firmách," napsal Ďurčo.

"Takováto informace v rámci restrukturalizačního plánu není. Liberty Ostrava neplánuje žádnou redukci zaměstnanců, kromě přirozených odchodů, jako jsou například odchody do důchodu," reagovala na to Zajíčková.

V restrukturalizačním plánu zveřejněném na firemních internetových stránkách Liberty uvádí: "Podnikatel za účelem splnění své povinnosti dle ustanovení paragrafu 14 odst. 4 písm. d) bod 3 Zákona o preventivní restrukturalizaci sděluje, že nepředpokládá, že dojde ke snížení celkového počtu zaměstnanců v základním pracovněprávním poměru nejméně o jednu čtvrtinu."

Společnost uvedla, že k letošnímu 1. březnu měla bez dceřiných firem v základním pracovním poměru 5191 zaměstnanců, z toho 440 zaměstnanců mělo pracovní poměr na dobu určitou.

Restrukturalizační plán má dvě varianty postupu. Varianta A vychází z toho, že se Liberty dohodne se svým dodavatelem energií Tameh Czech. Plán B počítá s řešením bez Tamehu.

"Vzhledem k tomu, že restrukturalizační plán pořád počítá s prvovýrobou, tak to je pro mě zásadní. Protože pokud se počítá s prvovýrobou, tak to znamená, že "Nová huť" má pořád budoucnost," řekl Slanina. Produkce 80.000 tun oceli měsíčně, jakou plán uvádí, podle něj znamená výrobu v jedné vysoké peci.

Ohledně snižování počtu zaměstnanců Slanina řekl, že neví, z čeho Ďurčo vychází. Podstatné ale podle něj je, zda by se uskutečnila varianta, při níž Liberty bude spolupracovat s Tamehem, nebo zda by rozjížděla výrobu bez něj. V případě dohody s Tamehem by to znamenalo přirozený návrat zaměstnanců. "Pokud tam je varianta bez Tamehu, tak to znamená, že rozjezd by byl možný, ale už se nebavíme v řádu týdnů, ale spíše v řádu vyšších měsíců. A to už pro mě dost hraničí s tím, aby to zaměstnanci vydrželi," řekl Slanina.

Liberty v restrukturalizačním plánu uvádí, že do konce května 2024 pošle ostravské huti 45 milionů eur (více než 1,1 miliardy korun). Z toho zhruba polovina má být v materiálu (35.000 tun polotovarů) a 24 milionů eur (přes 600 milionů korun) bude v hotovosti. Liberty Ostrava minulý týden uvedla, že od zahájení všeobecného moratoria v prosinci 2023 jí již skupina poskytla podporu ve výši 20 milionů eur (více než 500 milionů korun).

Liberty uvádí, že během preventivní restrukturalizace pak dostane ostravská huť od skupiny ještě alespoň 115 milionů eur (téměř tři miliardy korun), přičemž časové rozložení se bude lišit podle toho, která varianta restrukturalizace nastane.