Hypoteční trh by měl v roce 2020 zase růst, tvrdí banka

Hypoteční trh by měl příští rok vzrůst o pět až deset procent, pokud se v ekonomice nestane nic mimořádně špatného. Novinářům to řekl ředitel divize hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich. Pro celý letošní rok očekává pokles trhu o dvacet procent.

Propad trhu v prvním čtvrtletí 2019 způsobilo podle něj zejména předchozí předzásobení a částečně regulace České národní banky. Objem poskytnutých hypoték v tomto období klesl meziročně o 30 procent k 15 miliardám. Ve druhém čtvrtletí kvůli dopadu nové regulace objem hypoték klesl o 12 procent. Ve třetím čtvrtletí činil pokles 19 procent. Zbytek roku je z důvodu loňského předzásobení neměřitelný, dodal Voldřich.

ČNB loni v říjnu zavedla pravidla, podle kterých objem všech úvěrů žadatele nesmí převýšit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu. Omezeny jsou také hypotéky s LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) nad 80 procent.

V roce 2018 bylo podle Fincentra Hypoindexu sjednáno 99.477 hypotečních úvěrů za 218,41 miliardy korun. Bylo to o 7,38 miliardy méně než předloni. V roce 2017 bylo uzavřeno 109 618 hypoték, a v rekordním roce 2016 to bylo 114 550 hypoték. Průměrná úroková sazba hypoték v říjnu klesla na 2,36 procenta, snížila se tak devátý měsíc v řadě. Na minimu byla v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby většinou rostla.

"Z dlouhodobého pohledu ceny hypoték výrazně poklesly na úkor bankovních marží. Žijeme v době téměř nulového rizika, marže bank už nemají kam klesat. Do budoucna budou banky pružněji reagovat na změnu tržních sazeb a ceny hypoték výrazně ovlivní vývoj rizika a nesplácení," uvedl Voldřich.

Zatímco od ledna 2017 měly úrokové míry vzestupnou tendenci, na začátku roku 2019 začaly klesat. Důvodem jsou jednak nižší ceny zdrojů na trhu a také nižší poptávka, která nutí banky více soupeřit. "Sazby klesají i přesto, že cena peněz na trhu roste. Konkurence zatím nutí banky absorbovat krátkodobé výkyvy na úkor svých marží, ale lze očekávat opětovný návrat k růstu sazeb," podotkl Voldřich.