Hypotéku má nyní 16 procent Čechů a dalších 13 procent ji plánuje. Pro naprostou většinu je hypotéka cestou k vlastnímu bydlení, a to i nyní v době pandemie koronaviru. Vyplývá to z březnového průzkumu, který ve středu novinářům představila Česká bankovní asociace. Pandemická situace podle 70 procent Čechů jejich bydlení nijak neovlivnila.

Loňský rok byl co do objemu prodaných hypotečních úvěrů mimořádný a překonal i dosud rekordní rok 2016. "Rekordní objem 256 miliard korun však nebyl dán počtem kusů prodaných hypoték, ale zejména nárůstem průměrné hypotéky z důvodu zdražování nemovitostí, a také vysokými objemy refinancování," uvedl hlavní poradce ČBA Vladimír Staňura.

Objemy obchodů bank za první tři měsíce roku ukazují, že zájem klientů o hypotéky je stále enormní. Za březen banky podle dat Fincentrum Hypoindex poskytly 14.400 hypoték v hodnotě 44,7 miliardy korun. Oba výsledky jsou rekordní.

Nákup vlastního bydlení by Češi podle průzkumu řešili především hypotékou (53 procent), pětina úvěrem ze stavebního spoření, který ale spíše využijí na rekonstrukci (23 procent). Vlastní úspory by pak použili spíše na vybavení domácnosti (74 procent) nebo rekonstrukci (56 procent), třetina by si pak s jejich pomocí pořídila i bydlení.

Na 87 procent lidí prostřednictvím hypotéky financovalo svoje vlastní bydlení. "Pro Čechy je hypotéka stále cestou, jak bydlet ve vlastním. Desetina respondentů si hypotéku pořídila z důvodu rekonstrukce. Lidé, kteří hypotéku teprve plánují, s ní taktéž často plánují financovat investiční nemovitost (13 procent) či pozemek, na kterém chtějí postavit vlastní bydlení (13 procent)," komentoval výsledky průzkumu specialista agentury Ipsos pro finanční trh Michal Straka.

Na 70 procent lidí má sjednanou hypotéku až do dvou milionů korun. Ti, co hypotéku zatím plánují, již počítají s vyšší částkou. Hypotéku na více než pět milionů korun mají nebo si plánují vzít nejčastěji lidé z Prahy. "Lidé si jsou vědomi, že ceny nemovitostí rostou. Nejdražší jsou obecně nemovitosti v Praze, ale ceny za metr čtvereční znatelně narostly i v dalších městech a jejich blízkých okolích, z nichž je do měst dobrá dostupnost," upozornil Staňura.

Hlavním kritériem při výběru nemovitosti byla pro vlastníky hypotéky atraktivita lokality (50 procent), blízkost k ostatním členům rodiny (47 procent) a velikost nemovitosti (43 procent).

Třetina těch, kdo nyní hypotéku vlastní, na její splátku odvádí více než pětinu z čistého měsíčního příjmu domácnosti. Obecně Češi vidí největší riziko pro schopnost hypotéku splácet nezaměstnanost (54 procent). Podle Vladimíra Staňury je zajímavé nízké procento spojené s rozchodem či rozvodem (16 procent), neboť to z praxe bývá daleko častějším problémem.

Nevýkonné úvěry v případě hypotečních úvěrů podle statistik ČNB zůstaly v meziročním srovnání na stejné úrovni (0,91 procenta). "V porovnání s EU, kde je průměr kolem tří procent, patříme k premiantům ve splácení svých závazků," uzavřel Staňura.