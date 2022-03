Hyundai IONIQ 5 získal britské ocenění "UK Car of the Year 2022"

Revoluční Hyundai IONIQ 5 převzal ve Velké Británii nejvyšší ocenění v anketě "UK Car of the Year Awards". Elektromobil s dojezdem 481 kilometrů byl také vyhlášen "Nejlepším rodinným vozem." Porotou byl označen jako "budoucnost motorových vozidel, ale s tím rozdílem, že je tady již nyní." Titul následuje po sérii prestižních ocenění získaných v roce 2021 a na začátku roku 2022. V anketě "UK Car of the Year Awards" byl oceněn rovněž Hyundai i20N jako "Nejlepší sportovní vůz".

Zcela elektrický Hyundai IONIQ 5 rozšířil svou sbírku ocenění "Auto roku" ("Car of the Year") o celkové vítězství v anketě "UK Car of the Year 2022" ("Auto roku 2022 ve Velké Británii").

Již zařazení do užšího výběru ankety "UK Car of the Year Awards" bylo po zisku ocenění "Nejlepší rodinný vůz" dalším velkým uznáním kvalit modelu Hyundai IONIQ 5. Inovativní elektromobil byl devětadvacetičlennou odbornou porotou složenou ze zástupců nejrůznějších médií, která se věnují dění v britském automobilovém průmyslu, včetně titulů The Sunday Times, The Daily Express, The Telegraph, The Independent, Top Gear, Auto Express, CAR, Evo a Business Car, nakonec jednoznačně vyhlášen také nejlepším vozem v celkovém hodnocení.

John Challen, organizátor a generální ředitel ankety "UK Car of the Year Awards", řekl, že Hyundai IONIQ 5 byl mnoha porotci vybrán jako jednička mezi vozy nominovanými na ocenění za rok 2022. A tuto volbu vysvětlil následovně: "Hyundai IONIQ 5 vypadá jako budoucnost motorových vozidel, ale s tím rozdílem, že je tady již nyní. Díky svému designu, provozním vlastnostem a praktičnosti je pro zájemce o elektromobil fantastickou nabídkou - a také velmi zaslouženým nositelem titulu ‚UK Car of the Year 2022'."

"IONIQ 5 má po zisku tohoto prestižního ocenění ve Velké Británii na svém kontě již deset titulů ‚Car of the Year' na jednotlivých trzích, a v uplynulých měsících se tak zařadil mezi nejvíce oceňované automobily v Evropě," říká Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe odpovědný za marketing a produkt. "Je to další důkaz, že naše zcela elektrické CUV střední velikosti přesvědčuje v Evropě jak automobilové odborníky, tak i zákazníky, a to především díky svému pohonu s nulovými emisemi, prostornému a elegantnímu uspořádání a prémiovému, ekologickému interiéru."

Nejvyšší ocenění v anketě "UK Car of the Year Awards" následovalo po vítězství modelu IONIQ 5 v kategorii "Nejlepší rodinný vůz", v níž si zasloužil pochvalná slova za "snadný přechod na elektromobilitu" a za "inovativnost, atraktivitu, praktičnost a skvělý design, který maximálně využívá přednosti platformy určené výhradně pro elektromobily".

Uznání se dočkal také Hyundai i20N, který porazil řadu etablovaných sportovních vozů a získal titul "Nejlepší sportovní vůz". Ostrý hatchback zvládne sprint z 0 na 100 km/h za pouhých 6,2 sekundy a je vybaven hospodárným zážehovým motorem 1.6 T-GDi o výkonu 204 k. Porotce zaujal natolik, že jej velebili jako "zdroj úctyhodných výkonů za dostupnou cenu".

Oceňovaný Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 5 si získal od svého představení v roce 2020 mnoho obdivovatelů díky svému atraktivnímu designu, dojezdu až 481 kilometrů a funkci rychlého nabíjení z 10 na 80 procent za pouhých 18 minut.

V důsledku toho posbíral již řadu prestižních ocenění. Loni v červenci byl rovněž ve Velké Británii vyhlášen "Vozem roku" v anketě "Auto Express New Car Awards 2021" a také triumfoval v kategoriích "Středně velký služební vůz", "Prémiový elektromobil" a "Design".

Další úspěchy slavil v říjnu, kdy byl v anketě "News UK Motor Awards 2021" korunován "Vozem roku s nejlepším designem" a navíc získal ocenění "Motoristická inovace roku" za svá sedadla s relaxační polohou a funkcí V2L (Vehicle-to-Load) pro napájení externích elektrických zařízení.

V tomtéž měsíci byl Hyundai IONIQ 5 oceněn v anketě "Carbuyer Best Car Awards 2022", v níž byl jmenován "Nejlepším služebním vozem" a "Nejlepším rodinným elektromobilem". A oslavy neustávaly ani o měsíc později - poté, co si vysloužil označení "Nejlepší vůz" v anketě "EE Pocket-lint Awards 2021". Úspěšný příběh pokračuje i v roce 2022 dalším titulem "Car of the Year" z ankety "Company Car and Van". A na konci ledna byl Hyundai IONIQ 5 ve Velké Británii vyhlášen celkovým vítězem ankety "Company Car Today CCT 100 Awards 2022" a "Prémiovým elektromobilem roku". V neposlední řadě byl IONIQ 5 vyhlášen "Vozem roku" také na velmi náročném trhu v Německu.

Elegantně tvarovaný Hyundai IONIQ 5 vzdává poctu historii designu značky Hyundai, ale svým zaměřením na vyspělou techniku poskytuje zákazníkům již nyní budoucnost elektrické mobility. IONIQ 5 nabízí rychlejší nabíjení, delší dojezd, lepší jízdní vlastnosti a vynikající vnitřní prostor díky revoluční platformě E-GMP (Electric Global Modular Platform) pro elektromobily společnosti Hyundai.

Modulární platforma E-GMP s plochou podlahou také umožnila designérům značky Hyundai navrhnout revoluční řešení automobilového interiéru. IONIQ 5 mění definici možného zcela novými zážitky z cestování automobilem a životním prostorem, v němž nabízí trvale udržitelné materiály, zcela variabilní sedadla a bezpočet možností pro individualizaci.