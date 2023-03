Hyundai IONIQ 6 postoupil mezi tři finalisty v anketě World Car Awards 2023.

IONIQ 6 usiluje o ocenění ve třech kategoriích: Světový vůz roku (World Car of the Year), Světový elektromobil roku (World Electric Vehicle of the Year) a Světový automobilový design roku (World Car Design of the Year).

Model IONIQ 6 značky Hyundai byl zařazen mezi tři finalisty ve třech kategoriích ankety World Car Awards 2023.

Hyundai IONIQ 6 postoupil do finálového kola v boji o tituly Světový vůz roku 2023 (World Car of the Year 2023), Světový elektromobil roku 2023 (World Electric Vehicle of the Year 2023) a Světový automobilový design roku 2023 (World Car Design of the Year 2023).

Stejně jako Světový vůz roku 2022, IONIQ 5, je i IONIQ 6 zkonstruován na základě globální modulární platformy pro elektromobily E-GMP (Electric-Global Modular Platform) a od svého představení v loňském roce vyvolává mimořádně pozitivní reakce veřejnosti.

IONIQ 6 již v uplynulých několika měsících získal řadu prestižních ocenění, například "Sedan roku" v anketě GQ Car Awards 2023 nebo titul "Nový vůz roku" od portálu Le Guide de l'auto. Od nezávislé organizace Euro NCAP navíc obdržel nejvyšší, pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti a v kategorii "Velký rodinný vůz" byl vyhodnocen jako "Nejlepší ve své třídě".

V každoročně pořádané anketě World Car Awards rozhoduje o výsledcích mezinárodní porota složená ze 100 porotců z 32 zemí. Porotci rozdělují své hlasy mezi nominované automobily na základě svých poznatků z testovacích jízd.

Oznámení vítězů proběhne živě na slavnostním vyhlášení výsledků ankety dne 5. dubna 2023 v rámci mezinárodního autosalonu v New Yorku (NYAS 2023). Partnerství organizátorů ankety a mezinárodního autosalonu v New Yorku trvá již 18. rokem.