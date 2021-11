Hyundai Motor představuje studii SEVEN Concept, SUEV pro značku IONIQ překračující hranice segmentů

Společnost Hyundai Motor Company dnes odhalila na autosalonu AutoMobility LA v Los Angeles nový koncepční elektromobil SEVEN s karoserií SUV. Koncepční elektricky poháněné SUEV (Sport Utility Electric Vehicle), které překračuje hranice své kategorie, bude od 19. do 28. listopadu vystaveno v kongresovém centru LA Convention Center v expozici společnosti Hyundai Motor spolu s dalšími produkty, jež jsou lídry ve svých segmentech, například IONIQ 5 nebo těžké nákladní vozidlo XCIENT Fuel Cell.

Po koncepčních vozech 45 z roku 2019 a Prophecy z roku 2020 začíná studie SEVEN psát novou kapitolu v historii značky IONIQ, která se v rámci společnosti Hyundai specializuje na elektromobily napájené z akumulátorů. Nový koncepční vůz přináší inovace v oblastech designu a vyspělých technologií a před zvyklostmi v automobilovém průmyslu dává přednost hodnotám zákazníků. SEVEN je také jasnou ukázkou úsilí společnosti Hyundai o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045.

"Koncepční vůz SEVEN názorně ukazuje kreativní vizi společnosti Hyundai a vyspělou úroveň jejího technického vývoje orientovaného na naši elektrifikovanou budoucnost mobility," řekl Jose Munoz, prezident a generální ředitel společnosti Hyundai Motor North America. "Jeho inovativní vnitřní prostor, ekologický pohon a nejmodernější bezpečnostní a komfortní technologie odhalují vzrušující budoucnost pro zákazníky značky Hyundai v segmentu SUV."

Tiskovou konferenci u příležitosti premiéry studie SEVEN lze sledovat na webových stránkách společnosti Hyundai Motor America. Společnost Hyundai Motor také zveřejnila lifestylově orientované video, které na základě příběhu přibližuje koncept zákaznických zážitků s vozem SEVEN a jeho různými zařízeními ve vnitřní výbavě.

IONIQ: Značka specializovaná na akumulátorové elektromobily ztělesňuje vizi budoucí mobility společnosti Hyundai

Všechna vozidla vyvíjená pod značkou IONIQ nabízejí zákazníkům novou generaci zážitků a hladce přenášejí nejvyspělejší technologie do každodenního života. Koncepční vůz SEVEN je dokonalý IONIQ díky svým prostorovým inovacím a hygienickým funkcím pro ochranu zdraví cestujících, které vytvářejí z automobilu inovativní životní prostor na kolech.

"IONIQ mění paradigma zákaznických zážitků s elektromobilem a bez omezení vyhovuje různým životním stylům, a je tedy hmatatelným plodem vize společnosti Hyundai vyjádřené sloganem ‚Pokrok pro lidstvo'," řekl Thomas Schemera, výkonný viceprezident a globální marketingový ředitel společnosti Hyundai Motor Company. "SEVEN reprezentuje náš přístup zaměřený na potřeby lidí ve snaze nově definovat každodenní zážitky."

Nová definice SUV s aerodynamicky čistým exteriérem a působivým vzhledem

Koncepční vůz SEVEN je zkonstruován na základě globální modulární platformy pro elektromobily E-GMP (Electric-Global Modular Platform) společnosti Hyundai Motor Group. Dlouhý rozvor náprav a plochá podlaha platformy E-GMP umožňuje vytvořit automobil zcela nové kategorie a koncepce, který zákazníkům nabídne nové zážitky.

SEVEN má aerodynamicky čistou siluetu, kterou se liší od typických SUV. Nízká přední hrana kapoty, aerodynamická linie střechy a dlouhý rozvor náprav dávají jasně najevo zásadní odklon od tradičních SUV poháněných spalovacími motory. Čisté, minimalistické tvary studie SEVEN ostře kontrastují s široce rozkročeným postojem a dominantním, drsným vzhledem. Působivou vizáž koncepčního vozu SEVEN na silnici umocňují kola s integrovanými aktivními vzduchovými klapkami, které se vysouvají nebo zasouvají v závislosti na potřebě chlazení brzd nebo nízkého aerodynamického odporu vzduchu.

SEVEN lze snadno identifikovat dokonce i za tmy díky charakteristickému osvětlení vozů IONIQ s parametrickými pixely, které přivítá řidiče při jeho příchodu k vozu. Parametrické pixely vytvářejí společný designový motiv, který propojuje digitální a analogové styly. I z toho je patrné, že designéři důkladně zvažovali všechny aspekty designu studie SEVEN, a to až do posledního pixelu.

Útulný interiér v prémiovém stylu luxusního salonku pro éru autonomní jízdy

Prioritou vnitřního designu studie SEVEN byla prostorová inovace, která poskytne zákazníkům ještě větší svobodu než dosud. SEVEN má rozvor náprav 3,2 metru. Designéři posunuli kola co nejblíže k rohům karoserie, aby byl rozvor náprav co nejdelší.

Společnost Hyundai Motor mohla díky ploché podlaze vytvořit alternativu tradičního uspořádání sedadel v řadách za sebou, s ladnějším uspořádáním interiéru. Boční dveře se otvírají od sebe a postrádají střešní sloupek B. Vzniká tak velkolepý vstupní prostor, který odhaluje útulný interiér se zcela novou dimenzí prostoru. Aerodynamická linie střechy, dlouhý rozvor náprav a plochá podlaha až k třetí řadě sedadel vytvořily nové příležitosti k zařízení interiéru jako prémiového salonku.

SEVEN také ztělesňuje budoucí vizi autonomní mobility společnosti Hyundai. Sedadlo řidiče nese zasouvatelnou páku ručního řízení, která se schová, pokud není zapotřebí. Ultra štíhlá přístrojová deska a integrované displeje vytvářejí zážitky jako v luxusním salonku, protože vůz nemusí mít obvyklou výbavu pro řidiče. Uspořádání sedadel se od tradičních SUV odlišuje. Komfortní otočná čalouněná křesla doplňují originálně tvarovaná spojitá sedadla. Toto uspořádání sedadel lze individualizovat v závislosti na jízdním režimu nebo autonomním jízdním modu.

SEVEN nabízí flexibilní prostor a různé prvky výbavy, která si mohou jednotliví cestující individualizovat. Studie SEVEN ukazuje svým zaměřením na potřeby lidí budoucnost mobility a konektivity, ale současně pokládá základy pro budoucí modely IONIQ.

SEVEN má konzolu v podobě univerzálního ostrůvku, speciálně navržené domácí spotřebiče a multifunkční grafické uživatelské rozhraní "Smart Hub". Když se Smart Hub a přední sedadla zkombinují se zadními sedadly ve stylu pohovky, vznikne ve studii SEVEN prostředí, v němž si mohou zákazníci užívat kvalitně strávený čas sami nebo společně v příjemném dekoračním osvětlení, které vyzařuje z bočních dveří. Ve studii SEVEN vestavěná mini chladnička poskytuje na cestách chlazené občerstvení a speciální "přihrádky" vyčistí a naleští boty cestujících.

Prosklená střecha koncepčního vozu nese panoramatický displej OLED, který nejenže zobrazuje různé obsahy v závislosti na zálibách cestujících, ale také mění celkovou atmosféru v interiéru, aby byla během jízdy zaručena maximální relaxace nebo zábava.

"Studie SEVEN se odvažuje opustit vyšlapanou cestu," řekl SangYup Lee, viceprezident a vedoucí globálního designu společnosti Hyundai. "SEVEN dláždí svými jedinečnými, čistými, aerodynamickými tvary, které nejsou kompromisem pro robustní charakter vozu, cestu vpřed k vozidlům, jimiž se SUV musí v elektromobilové éře stát. Interiér zpřístupňuje novou dimenzi prostoru, který pečuje o své cestující jako rodinný životní prostor."

Prostředí pro trvale udržitelnou a hygienickou mobilitu

Hyundai Motor se zaměřuje na vývoj vozidel, která vždy zajišťují bezpečné a zdravé cestování. SEVEN používá různé ekologické materiály a současně nabízí v tomto segmentu nevídané prvky výbavy orientované na maximální úroveň ochrany zdraví, například hygienický ventilační systém a germicidní sterilizační zářič UVC.

Hyundai použil na karoserii studie SEVEN bio lak a v interiéru nalezly uplatnění materiály, které byly hygienicky recyklovány nebo pocházejí z obnovitelných zdrojů. Minerální materiály, bambusové dřevo a koberec, bio pryskyřice a interiérové laky jsou založeny na obnovitelných zdrojích, které snižují znečišťování životního prostředí při výrobním procesu. Rozsáhlé využití mědi a hygienicky ošetřených tkanin s prověřeným antibakteriálním účinkem je zárukou, že všechny povrchy v interiéru studie SEVEN zůstanou za všech okolností čisté.

Hygienický systém vedení vzduchu v interiéru je inspirován sofistikovanými ventilačními systémy v dopravních letadlech. Ve vertikálním modu je vzduch přiváděn otvory v podélných střešních nosnících a ze stropu klesá k podlaze, odkud je odváděn ven ventilačními otvory za zadními koly. V horizontálním režimu proudí vzduch ze štíhlé přístrojové desky k zadním ventilačním otvorům.

Tento systém se může aktivovat nezávisle na tom, zda je vozidlo v pohybu či nikoli, aby zamezil vzájemné nákaze mezi cestujícími, a odděluje proudící vzduch mezi cestujícími vpředu a vzadu.

Ultrafialové světlo germicidního sterilizačního zářiče UVC se aktivuje, jakmile cestující vystoupí z vozidla. Řídicí páka, odkládací zásuvka v první řadě a reproduktory se vysunou. Integrované sterilizační lampy UVC zbaví obytný prostor bakterií a virů. Sterilizace navíc probíhá i v odkládacích přihrádkách v prostoru zadních spojitých sedadel a v konzole Smart Hub pro osobní věci.

Skvělé výkony s projektovaným dojezdem více než 483 kilometrů

Studie SEVEN umožňuje díky všestranné platformě E-GMP vynikající dojezd a ultra rychlé nabíjení. Koncepční vůz přitom poskytuje zážitky z jízdy přizpůsobené požadavkům zákazníka. V reálném provozu lze elektromobil SEVEN nabít z nabíječky o výkonu 350 kW z 10 na 80 procent kapacity akumulátorů za cca 20 minut. Projektovaný dojezd koncepčního vozu je více než 483 kilometrů.

Společnost Hyundai Motor zveřejnila před premiérou lifestylově orientované video, které na základě příběhu přibližuje koncept zákaznických zážitků s vozem SEVEN a jeho různými zařízeními ve vnitřní výbavě.

Premiéra těžkého nákladního vozidla XCIENT Fuel Cell na autosalonu AutoMobility LA

Nové těžké nákladní vozidlo s palivovými články společnosti Hyundai Motor, XCIENT, oslaví na autosalonu AutoMobility LA severoamerickou výstavní premiéru. Značka Hyundai navázala partnerství na celém světě s cílem využívat nákladní vozidla XCIENT Fuel Cell v komerční nákladní dopravě. Již 46 nákladních vozidel je provozováno ve Švýcarsku. Hyundai Motor nyní rozšiřuje toto úsilí i na Kalifornii, kde bude využíván největší počet těchto vozidel v USA. XCIENT bude nápadnou součástí expozice značky Hyundai. Na všechny dotazy ochotně odpovědí přítomní technici.

IONIQ 5 debutuje na autosalonu AutoMobility LA

Severoamerickou výstavní premiéru zažije na autosalonu AutoMobility LA také IONIQ 5, zcela nové, středně velké CUV s výhradně elektrickým pohonem. Design nového modelu společnosti Hyundai přináší nové zážitky díky platformě E-GMP. Verze s pohonem zadních kol má projektovaný dojezd 483 kilometrů. Interiér využívá jedinečné proporce dané rozvorem náprav 3000 mm a plochou podlahou zvyšuje laťku v oblasti komfortu a využitelnosti. V interiéru se také odráží úsilí společnosti Hyundai o trvalou udržitelnost. Uplatnění v něm na mnoha místech, s nimiž přicházejí cestující do kontaktu, nalézají ekologické materiály a barvy inspirované přírodou. IONIQ 5 poskytuje také funkci V2L (Vehicle-to-Load), která promění vůz v nabíječku na kolech k napájení různých kompaktních zařízení na cestách.

* Poznámka: SEVEN je koncepční vůz a jeho specifikace nejsou totožné se specifikacemi připravovaného sériově vyráběného modelu.