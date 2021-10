Hyundai Motor uvádí módní kolekci "Re:Style 2021" využívající odpadové materiály z automobilové výroby

Společnost Hyundai Motor Company spustila třetí ročník upcyklového módního projektu "Re:Style", který využívá odpadové materiály z automobilové výroby. "Re:Style" je také dokladem komplexního přístupu společnosti k trvale udržitelnému podnikání, který přesahuje hranice automobilového průmyslu.

Projekt Re:Style 2021 byl uveden na trh v Soulu a Paříži v partnerství s vybranými obchody L'Eclaireur a Boon the Shop. Jedinečná spolupráce tří společností poukazuje na neustále rostoucí úsilí společnosti o ekologickou výrobu, kreativní spolupráci s nezávislými partnery a zapojení spotřebitelů s ekologickým povědomím, a to vše v rámci své vize "pokroku pro lidstvo".

"Společnost Hyundai Motor Company pokračuje i ve třetím ročníku projektu Re:Style v kreativním partnerství s módními lídry, a to jako značka, která usiluje o spojení s novými generacemi a společné vytváření trvale udržitelné budoucnosti," řekl Thomas Schemera, globální marketingový ředitel a vedoucí divize pro styk se zákazníky ve společnosti Hyundai Motor Company. "Zvláště letošní ročník projektu Re:Style si stanovil za cíl představit zákazníkům řadu upcyklovaných módních návrhů, které vznikly v rámci naší spolupráce se společnostmi L'Eclaireur a Boon the Shop zaměřenými na trvalou udržitelnost."

V internetových i kamenných obchodech L'Eclaireur a Boon the Shop je v limitovaných

počtech nabízeno k prodeji celkem dvanáct módních výrobků od sportovních bund přes mikiny a mikiny se zipem až po krátké i dlouhé kalhoty. Zboží v kamenných obchodech bude k dispozici po dobu dvou týdnů od 14. do 28. října, zatímco internetové obchody leclaireur.com a sivillage.com budou kolekci prodávat po dobu čtyř týdnů až do 10. listopadu.

Pro letošní Re:Style byly využity odpadové materiály, které zbývají při výrobě automobilů a jejich komponentů, jako jsou airbagy nebo bezpečnostní pásy. Uplatnění nalezly navíc také ekologické materiály z modelu Hyundai IONIQ 5, ať se jedná o bio PET, recyklovaná vlákna, díky nimž se zvýšila odolnost výsledných výrobků. Jedná se o skvělou ukázku potenciálu využití bio materiálů v módě a dalších oborech.

"Jako obchod s módou jsme se vždy zabývali tím, jaký vliv mají materiály z vyhozeného oblečení na planetu Zemi," řekl Michael Hadida, generální ředitel společnosti L'Eclaireur. "Opětovným využíváním odpadních materiálů z automobilové výroby k výrobě oděvů a investováním generovaných zisků do dalších projektů chceme vytvořit opravdu trvale udržitelný cyklus, a jedinečným způsobem tak přispívat k záchraně naší planety."

Kim Deok-joo, ředitel společnosti Boon the Shop, řekl: "Účast v této kreativní a přínosné spolupráci se společností Hyundai Motor Company je pro nás velmi smysluplná. Doufáme, že Re:Style 2021 vyvolá nový zájem a všeobecné porozumění mezi současnými uvědomělými spotřebiteli, kteří při svém nákupním rozhodování zohledňují holistickou povahu životního prostředí, které sdílíme."

Výnosy z prodeje těchto oděvů budou věnovány různým projektům Hyundai Motor zaměřeným na dlouhodobou udržitelnost. Účel a filozofii kampaně ukazuje video na Youtube, v němž vystupuje herečka Doona Bae, herec KyoHwan Koo a virtuální influencerka Shudu v oblečení Re:Style.