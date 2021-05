Hyundai Motor v rámci expanze vylepšuje design a provozní vlastnosti modelu XCIENT Fuel Cell Truck

Společnost Hyundai Motor Company v úterý zveřejnila fotografie modernizovaného modelu XCIENT Fuel Cell, celosvětově prvního velkosériově vyráběného nákladního vozidla s vodíkovým pohonem.

Model s nulovými emisemi bude díky modernizovanému designu a vylepšeným provozním vlastnostem ještě atraktivnější pro firemní zákazníky s vozovými parky na celém světě.

"Hyundai Motor k realizaci své vize ekologické vodíkové společnosti využívá více než 20 let zkušeností s technologií palivových článků" řekl Jaehoon (Jay) Chang, generální ředitel a prezident divize užitkových vozidel ve společnosti Hyundai Motor Company. "Hyundai přispěje svým modelem XCIENT Fuel Cell 2021 k širokému přijetí užitkových vozidel s pohonem na vodík."

Hyundai zahájí výrobu vozidel XCIENT Fuel Cell 2021 letos v srpnu.

Lepší zážitky z jízdy díky modernizovanému designu a vylepšeným provozním vlastnostem

Hyundai upravil design i provozní vlastnosti modelu XCIENT Fuel Cell, a zvýšil tak jeho konkurenceschopnost.

Modernizovaný vnější design naznačuje dynamické a ekologické provozní vlastnosti modelu XCIENT Fuel Cell. Nová maska chladiče, ozdobená chromovanými prvky v lineárním a odvážném tvaru písmene "V" a vícerozměrnými síťovými vzory, dodává nákladnímu vozidlu s technicky vyspělým elektrickým pohonem napájeným palivovými články na silnici jedinečný vzhled, ale současně také plní technickou funkci. Modrá barva na rámečku masky chladiče a dalších grafických prvcích dává jasně najevo, že XCIENT Fuel Cell používá ekologickou vodíkovou energii.

XCIENT Fuel Cell 2021 je vybaven systémem palivových článků na vodík o celkovém výkonu 180 kW. Systém sestává ze dvou 90kW sad palivových článků, které byly pro tento model těžkého nákladního vozidla nově optimalizovány. Systém palivových článků nabízí ještě větší odolnost a delší životnost a také zvyšuje celkovou hospodárnost vozidla. Hyundai tím vychází vstříc požadavkům zákazníků, kteří provozují flotily užitkových vozidel. Elektromotor s nejvyšším výkonem 350 kW a maximálním točivým momentem 2237 Nm umožňuje dynamickou jízdu.

Sedm velkých nádrží na vodík nabízí celkovou kapacitu 31 kg paliva. Dalším zdrojem elektrické energie jsou tři vysokonapěťové sady akumulátorů s kapacitou po 72 kWh. XCIENT Fuel Cell 2021 má maximální dojezd cca 400 km[1]. Doplnění vodíku do prázdných nádrží zabere 8 až 20 minut v závislosti na venkovní teplotě.

XCIENT Fuel Cell 2021 bude dodáván nejen v konfiguraci 4x2 jako jeho předchůdce, ale nově také jako podvozek 6x2.

XCIENT Fuel Cell vyjíždí na silnice v Evropě, Severní Americe a Číně

Hyundai plánuje, že představením vylepšeného modelu urychlí uvádění svého těžkého nákladního vozidla s palivovými články do provozu na celém světě.

Hyundai v loňském roce dodal do Švýcarska celkem 46 vozidel XCIENT Fuel Cell. Tato nákladní vozidla ujela do května 2021 celkem více než 750 000 km. Nákladní vozidla s pohonem na vodík tak snížila emise oxidu uhličitého o cca 585 tun[2] v porovnání s vozidly s pohonem na naftu.

Hyundai doveze do konce letošního roku do Švýcarska dalších 140 vozidel nového modelu XCIENT Fuel Cell v rámci svého plánu uvést v Evropě do roku 2025 do provozu 1600 těžkých nákladních vozidel s elektrickým pohonem napájeným palivovými články. Hyundai Hydrogen Mobility, společný podnik firem Hyundai Motor a H2 Energy, pracuje na uvedení modelu XCIENT Fuel Cell na další evropské trhy.

"Zákazníci jsou velmi spokojeni s kvalitou a jízdním komfortem těchto nákladních vozidel, o která je velký zájem i mimo Švýcarsko. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že v příštím roce se nákladní vozidla XCIENT Fuel Cell objeví na silnicích i v dalších evropských zemích," říká Mark Freymueller, generální ředitel společnosti Hyundai Hydrogen Mobility.