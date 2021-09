Hyundai Motor vdechuje život mobilitě budoucnosti v metaversu Hyundai Mobility Adventure na Robloxu

Společnost Hyundai Motor Company oznámila, že v říjnu spustí "Hyundai Mobility Adventure" - metaverse na platformě Roblox s jejími vyspělými produkty a řešeními pro budoucí mobilitu. Hyundai Motor současně také vyzval veřejnost, aby se od dnešního dne zapojila do otevřeného testování nového virtuálního zážitkového světa.

Hyundai Mobility Adventure je kolektivně sdíleným virtuálním prostorem, v němž se mohou různí uživatelé v podobě "avatarů", digitálních postaviček reprezentujících účastníky hry, setkávat a vzájemně komunikovat. Kromě toho mohou také zkoušet nabídky společnosti Hyundai Motor pro mobilitu. Účastníci si v prostoru, provozovaném na metaversové platformě, mohou avatary individualizovat podle svých preferencí a nápaditými způsoby vstupovat do vzájemných interakcí.

Prostor Hyundai Mobility Adventure bude spuštěn na online zábavní platformě Roblox, která je s 43,2 milionu návštěvníků denně v čele rychle rostoucího metaversového odvětví. Hyundai Mobility Adventure je v prostředí Robloxu prvním obsahem zaměřeným na virtuální zážitky, který vyvinula globální automobilová značka. Jeho cílovou skupinou jsou mladí spotřebitelé se znalostmi technologií pro zkoumání virtuálních světů přesahující fyzické zážitky. Hyundai Mobility Adventure je bude seznamovat s produkty a řešeními pro budoucí mobilitu společnosti Hyundai Motor, jejímž cílem je pěstovat dlouhodobé vztahy se svými příznivci a fanoušky.

"S mladými lidmi chceme navazovat inovativní vztahy. Proto posilujeme náš virtuální obsah pro zákaznické zážitky, abychom je mohli v zážitkovém prostoru Hyundai Mobility Adventure, který patří k nové generaci našich platforem pro zákaznické zkušenosti, seznamovat s novými vozidly a řešeními pro budoucí mobilitu společnosti Hyundai Motor," řekl Thomas Schemera, globální marketingový ředitel, výkonný viceprezident a vedoucí divize zákaznických zkušeností ve společnosti Hyundai Motor. "Plánujeme, že metaversovou platformu budeme do budoucna používat ke komunikaci nových vozidel a řešení pro budoucí mobilitu společnosti Hyundai Motor. Nenechte si tedy ujít nové obsahy, které připravujeme."

V připravovaném virtuálním prostoru Hyundai Mobility Adventure se nachází pět tematických parků:

• Festival Square: Hlavní základní tábor pro hráče, kteří se vracejí ze svých průzkumných výprav. Zde se mohou účastnit festivalů, oslav a výstav vozidel a současně vstupovat do interakcí s ostatními hráči

• Future Mobility City: Ultramoderní metropole, v níž si mohou hráči vyzkoušet řešení společnosti Hyundai Motor pro budoucí mobilitu a její technologii palivových článků na vodík

• Eco-forest (powered by IONIQ): Rekreační zóna nabízející život v minimalistickém pojetí a pomalém tempu díky koexistenci technologií pro ekologickou mobilitu a pohádkových fantazií

• Racing Park (powered by N): Závodní tematický park, v němž mohou hráči zkoušet nejnovější vyspělé technologie z motoristického sportu dostupné prostřednictvím vysokovýkonných vozů značky N z produkce společnosti Hyundai Motor

• Smart Tech Campus: Centrum pro výzkum budoucích technologií, v jehož sofistikovaném prostředí mohou uživatelé získávat zkušenosti inženýrů a designérů

V tomto novém prostoru se mohou účastníci volně pohybovat mezi pěti virtuálními zónami, zkoušet v nich produkty a řešení pro budoucí mobilitu společnosti Hyundai Motor, hrát hry a hraním rolí plnit různé úkoly. Hráči mohou například řídit vozidla společnosti Hyundai Motor, jakými jsou NEXO nebo IONIQ 5, a obsluhovat roboty, vozidla PBV pro specifické účely (Purpose Built Vehicles) či prostředky pro městskou leteckou mobilitu UAM (Urban Air Mobility). Hráči si mohou rovněž vyvíjet své vlastní avatary, vylepšovat si svou osobní garáž a účastnit se různých společenských aktivit. Metaverse jim tak nabízí možnost ponořit se do širokého spektra virtuálních zážitků.

Zatímco tematické parky Future Mobility City a Festival Square jsou již dostupné ve verzích pro otevřené testování, Eco-forest (powered by IONIQ) bude spuštěn v říjnu a v závěru roku 2021 bude následovat otevření virtuálních prostorů Racing Park (powered by N) a Smart Tech Campus.

V betaverzi mohou uživatelé zasílat své dojmy a zkušenosti prostřednictvím různých kanálů. Hyundai Motor tuto zpětnou vazbu využije ke zvyšování kvality virtuálních zážitků a spokojenosti zákazníků v oficiální verzi, která bude spuštěna v říjnu. Nové, svěží nápady zvenčí se tak pro společnost stanou zdrojem inovativní synergie a spolupráce.

K vyzkoušení betaverze zve uživatele video "Jump into the epic journey".