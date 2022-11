Hyundai ve spolupráci s legendárním designérem Giorgettem Giugiarem vyrobí repliku originálního konceptu Pony Coupe z roku 1974.

Značka Hyundai ve čtvrtek oznámila, že bude spolupracovat s italskou designérskou firmou GFG Style, zejména s jejími zakladateli Giorgettem Giugiarem a jeho synem Fabriziem, na výrobě repliky významné studie Pony Coupe Concept z roku 1974, kterou navrhl tehdy sice ještě "mladý", ale již uznávaný Giorgetto pro debut značky Hyundai na Turínském autosalonu 1974. Replika konceptu bude představena na jaře 2023.

Svůj plán značka oznámila v rámci akce Design Talk v Soulu, na níž vystoupili designéři Giorgetto a Fabrizio Giugiaro, Luc Donckerwolke, kreativní ředitel Hyundai Motor Group, a SangYup Lee, výkonný viceprezident a vedoucí globálního designérského centra Hyundai Motor.

"Máme obrovskou radost, že můžeme při této vzácné příležitosti přivítat v Soulu Giorgetta a Fabrizia, a těšíme se na spolupráci s nimi a jejich firmou GFG Style na tomto výjimečném designovém projektu," řekl kreativní ředitel Donckerwolke. "Tento projekt má nejen nesmírnou historickou hodnotu, ale také reprezentuje mezikulturní výměnu, která by mohla připravit půdu pro další spolupráce v budoucnosti."

"Původní vozy Pony a Pony Coupe Concept patřily mezi ony vzácné kreace, které následně ovlivnily design ne jednoho, ale hned několika sériově vyráběných a koncepčních vozidel, včetně našeho oceňovaného modelu IONIQ 5 a atraktivní studie N Vision 74," řekl výkonný viceprezident SangYup Lee. "Vzhledem k tomu, že původní koncepční vůz už neexistuje, pověřili jsme Giorgetta Giugiara výrobou repliky na základě naší designové filozofie ‚Shaping the future with legacy'.

Vedení společnosti Hyundai Motor, která tehdy s výrobou automobilů teprve začínala, se v roce 1974 obrátilo na Giorgetta Giugiara, zda by chtěl navrhnout design prvního nezávislého modelu značky Hyundai a prvního korejského velkosériově vyráběného vozu. V té době nebylo v Koreji ještě žádné zázemí pro navrhování automobilového designu. Hyundai Motor proto pověřil Giugiara návrhem designu, vytvořením detailních plánů a výrobou pěti prototypů, z nichž jeden měl karoserii kupé. Hyundai se v průběhu procesu návrhu designu a výroby prototypů rozhodl, že vozy Pony a Pony Coupe vystaví na Turínském autosalonu, aby podpořil debut značky na globálním trhu.

Pony Coupe bylo svou klínovitě tvarovanou přídí, kruhovými světlomety a geometrickými liniemi ve stylu "origami" koncipováno pro severoamerické a evropské trhy, ale v roce 1981 byl projekt zastaven krátce před zahájením velkosériové výroby v důsledku nepříznivých podmínek v globální ekonomice.

Přestože byl tehdy tento koncept pouze nerealizovaným snem, jeho odvážný duch pomohl nastartovat korejský automobilový průmysl, protože přímo ovlivnil první nezávisle vyráběné modely Hyundai Pony, které byly prodávány na celém světě v letech 1975 až 1990. Pony Coupe Concept zůstává zásadní součástí historie značky Hyundai a charakterizuje vizi, kterou měl pro společnost Hyundai její zakladatel a prezident Ju-Yong Chung.

Zakladatel Chung připravil studií Pony Coupe Concept a následnou modelovou řadou Pony podmínky pro rozvoj korejského automobilového průmyslu, k němuž přispíval svým pozitivním přístupem, odvážným vedením, pevnou vírou a neúnavnou pílí. Korea se i díky jeho manažerským dovednostem dokázala vymanit z válečného strádání a v závěru 20. století již patřila mezi ekonomické velmoci.

Design koncepčního vozu byl také velkým zdrojem inspirace pro Giugiarovu práci na modelu DeLorean DMC 12, který debutoval v roce 1983 a proslavil se ve filmech "Návrat do budoucnosti" (Back to the Future) z let 1985 až 1990.

Vliv vozů Pony a Pony Coupe Concept sahá až do současnosti. Hyundai se v roce 2019 inspiroval původním modelem Pony při návrhu koncepčního vozu "45", který přímo ovlivnil sériově vyráběný model IONIQ 5, jenž debutoval o dva roky později. Hyundai v roce 2021 rovněž reinterpretoval původní sériově vyráběný model Pony a dal mu podobu koncepčního vozu s moderní technikou elektrického pohonu. A v roce 2022 Hyundai znovu odkázal na koncepční kupé strhující pojízdnou laboratoří N Vision 74, která slouží k vývoji hybridního pohonu na vodík.

Giorgetto Giugiaro o svém původním designu řekl: "Hyundai Pony jsem navrhoval v době, kdy jsem byl ještě mladým designérem na začátku své kariéry. Byl jsem velmi hrdý na to, že jsem byl pověřen vytvořením vozidla pro společnost a zemi, která hodlala vstoupit na nelítostně konkurenční globální trh. Nyní je pro mě velkou poctou, že mě značka Hyundai požádala, abych pro příští generace a na oslavu jejího historického odkazu vyrobil repliku tohoto vozu."