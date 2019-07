Indie letos počítá s návratem tempa růstu HDP na sedm procent

Indie předpokládá, že tempo růstu jejího hrubého domácího produktu (HDP) se letos vrátí na sedm procent. Hospodářství by měl podpořit růst investic a spotřeba, uvedla vláda. V minulém finančním roce, který skončil 31. března, ekonomika vzrostla o 6,8 procenta. To bylo nejslabší tempo za pět let. Indie má sedmou největší ekonomiku na světě.

Odhad hospodářského růstu slouží jako podklad pro rozpočtový plán, který se vláda premiéra Naréndry Módího chystá v pátek předložit parlamentu. Od Módího se po jeho květnovém znovuzvolení očekává, že v zemi s vysokou nezaměstnaností, kde se navíc zhoršuje zemědělská krize, oživí ekonomiku.

Ve zprávě, z níž cituje agentura Reuters, se nicméně uvádí, že Indie bude čelit fiskálním problémům. Zpomalení hospodářského růstu se odrazilo ve výběru daní, vláda zároveň zvyšuje výdaje na zemědělství.

V zemědělství pracuje téměř polovina indických zaměstnanců a sektor se na celkovém hospodářském výkonu země podílí asi 15 procenty. V současnosti se ale potýká se slabými monzunovými dešti, které jsou pro něj klíčové. Narůstají proto obavy, že venkov zchudne a bude zapotřebí, aby mu pomohla vláda.

V období od ledna do března indická ekonomika rostla ročním tempem 5,8 procenta, což je nejpomaleji za posledních 20 čtvrtletí. Optimismus nevzbuzují ani nejnovější hospodářské údaje, jako je klesající průmyslová produkce a zpomalující prodej aut.

Indii předstihla na pozici nejrychleji rostoucí světové ekonomiky Čína. Indické hospodářství je podle údajů Světové banky za rok 2018 sedmé největší na světě, za ním následuje osmá Itálie a devátá Brazílie. Šestá je Francii a pátá Británie.