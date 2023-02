Inflace mění pohled na zaměstnanecké benefity. Stravování zdarma táhne

Všimli jste si, jak během pár měsíců podražila polední menu? Dost pravděpodobně ano, ostatně vidět je to i v restauracích, které jsou hlavně v pondělí, kdy si lidé nosí jídlo z domu, prázdnější než dřív. Místa, která sledují opačný trend, jsou zaměstnanecké kantýny. "Lidé se na jídle snaží šetřit, takže pokud mají možnost dostat ho výhodně v místě zaměstnání, využívají toho. Máme i příklad klienta, firmy, která se na základě toho rozhodla změnit svoji stravovací dotační politiku a nabízí obědy pro své zaměstnance zcela zdarma. Mělo to mimořádně pozitivní ohlas a ostatní zaměstnavatelé v regionu to pocítili jako konkurenční nevýhodu," říká Michal Debrecéni, generální ředitel značek Eurest a Scolarest, lídrů trhu zaměstnaneckého a školního stravování v Čechách a na Slovensku. Respektive dnes už Delirest a Primirest, protože obě firmy aktuálně mění identitu a chystají další expanzi.

Obě značky byly do konce minulého roku součástí největší světové gastronomické skupiny, společnosti Compass Group. Ta své aktivity přehodnotila a rozhodla se ze střední a východní Evropy odejít. "Tím se pro nás otevřela obrovská příležitost. Dřívější maďarští manažeři se rozhodli formou manažerského výkupu část bývalé firmy odkoupit a vytvořit novou samostatnou společnost. Díky tomu se nám podařilo otevřít největší středoevropskou cateringovou společnost pod názvem CEE Catering a obchodní značky, pod kterými na trzích střední a východní Evropy fungujeme, a to Delirest a Primirest," vysvětluje Debrecéni.

Pro klienty, návštěvníky závodních restaurací a děti, kteří se stravují ve školních restauracích, se tím nic nemění. Budou chodit do těch samých prostor a vařit jim budou ti samí lidé. Management firmy to ale bere jako příležitost, jak ještě víc rozvinout aktivity, které slibovaly potenciál už v minulosti, nebo se vrhnout do nových. První případ reprezentuje školní stravování, kde Primirest již na podzim 2022 představil samoobslužný model, ve kterém si děti jídlo nabírají samy. Výsledek? Školáci sahají i po zelenině, kterou dřív na talířích odnášeli. Hlavně se ale povedlo o 90 % zredukovat množství zbytků.





Vize? Digitalizované kuchyně a restaurace bez čekání

Nové možnosti vidí Delirest i ve stravování dospělých. "Zaměříme se na rozvoj digitálních služeb, např. formou inteligentních rychlo pokladen nebo samoobslužných Delimarketů s prvky umělé inteligence. Cílem je vyšší produktivita práce, zrychlení výdeje a větší komfort pro strávníky. V době vysoké inflace je mimochodem právě zvyšování produktivity jedním z nejlepších způsobů, jak se s ní vyrovnat," říká Debrecéni. On a jeho kolegové by se rádi vrhli hlavně do segmentu zdravotnictví - stravování v nemocnicích nebo v sociálních zařízeních. V nich má dominantní roli maďarská odnož Delirestu, která bude know-how posílat do dalších zemí.

Firmy Delirest i Primirest vyrostly z kořenů největšího světového provozovatele závodního a školního stravování. Přesně tak vědí, co lidem chutná a po čem v menu nejraději sahají. A právě v posledních měsících sledují ještě další zásadní trend - jak se mění hodnota závodního stravování jako firemního benefitu. V době, kdy v Česku potravinová inflace vystoupala na 26 % za posledních dvanáct měsíců, totiž lidé hledají možnosti, jak na jídle ušetřit. "Praxe nám ukazuje, že hlavně ve výrobních závodech výrazně roste obliba plně či z velké části hrazeného zaměstnaneckého stravování," ilustruje Debrecéni zásadní dopad inflace, který bude podle ekonomických předpovědí přetrvávat. Firmy čelí tlaku na zvyšování mezd, což si ale všechny vzhledem ke zvyšujícím se nákladům nemůžou dovolit. Zvýhodněné stravování je podle zkušenosti gastronomických společností cestou, jak zaměstnancům aspoň částečně vyjít vstříc.

