Inflace podle analytiků v květnu překonala 15 procent, vrchol přijde

Meziroční inflace v květnu dále stoupla na průměrných 15,6 procenta z dubnových 14,2 procenta. Vrcholu by přitom měla inflace dosáhnout až v červnu nebo červenci, kdy by mohla překonat 16procentní hranici. Vyplývá to z odhadů oslovených analytiků.

Podle ekonomů zdražovaly prakticky všechny položky spotřebního koše, tahounem růstu ale jsou nadále ceny potravin, energií a pohonných hmot. Český statistický úřad zveřejní data o inflaci za květen v pátek 10. června.

"V květnu došlo pravděpodobně k dalšímu významnému růstu cen potravin, pohonných hmot a energií, a celková inflace tak poskočila znovu nahoru. V příštích měsících dojde k dalšímu růstu cen energií, inflace by tak mohla kulminovat v červnu či červenci s hodnotou lehce pod 16 procenty. Poté bude pozvolna zpomalovat," uvedl analytik České spořitelny Jiří Polanský.

"Inflace podle našeho odhadu v květnu dále rostla s přispěním všech jejích komponent. Vrcholu by mohla inflace dosáhnout v červnu nebo červenci poblíž 16 procent. Za celý letošní rok odhadujeme růst spotřebitelských cen ve výši zhruba 14 procent," uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

I podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka až na výjimky rostly výrazně ceny ve všech oddílech spotřebního koše. "Z citlivých položek dále významně zdražovaly potraviny. Meziročně výrazně dražší byly ceny v oddílu doprava, a to jak u pohonných hmot, tak i u automobilů," uvedl. Inflace by podle něj měla kulminovat na začátku třetího čtvrtletí kolem 17 procent a následně pozvolna zpomalovat. Po celou druhou polovinu letošního roku je podle Nováka ovšem nutné počítat s dvoucifernou meziroční inflací.

"Do příštích měsíců počítáme s dalším zdražením kvůli narůstajícím výrobním nákladům, nicméně v menší síle, jelikož upadající spotřebitelská důvěra a prohloubení obav z budoucí finanční situace znamenají, že domácnosti budou čím dál méně ochotny přijímat vyšší ceny," uvedl analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht. Vrchol inflace byl měl podle něj nastat v červnu kolem 16,4 procenta.