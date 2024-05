Inflace v dubnu zrychlila na 2,9 procenta, hlavně kvůli zdražení potravin

Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,9 procenta z březnových dvou procent. Proti předchozímu měsíci spotřebitelské ceny vzrostly o 0,7 procenta, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Inflace překonala očekávání finančního trhu i České národní banky (ČNB), podle analytiků rozdíl způsobilo především zdražení potravin. Oživení inflační vlny však odborníci ani centrální banka neočekávají. Podle expertů ale ČNB zřejmě kvůli vývoji spotřebitelských cen zpomalí tempo snižování úrokových sazeb.

V evropském srovnání si Česko proti březnu pohoršilo z devátého na 21. místo mezi 41 státy, jejichž inflaci sleduje investiční platforma Portu. Ze sousedních zemí mělo vyšší inflaci jen Rakousko, kde byla 3,5 procenta. Ze států Evropské unie mělo nejvyšší inflaci Rumunsko s 6,2 procenta, nejnižší byla v Litvě, kde činila 0,1 procenta.

"Dubnové zrychlení meziročního růstu cen na téměř tři procenta bylo způsobeno především růstem cen potravin, alkoholických nápojů a pohonných hmot," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Ceny zboží v dubnu v úhrnu meziročně vzrostly o 1,4 procenta a ceny služeb se zvýšily o 5,3 procenta.

Ve srovnání s březnem potraviny zdražily o 1,7 procenta. Na růst jejich cen ukázalo už dubnové šetření ČSÚ, podle kterého zdražilo devět ze 13 sledovaných položek. Nejvíc vzrostla cena jablek, když kilogram podražil o 9,07 procenta na 37,28 koruny. O 7,04 procenta více stál kilogram pšeničné hladké mouky, cena dosáhla 21,14 koruny.

Analytici očekávali dubnovou inflaci kolem 2,4 procenta, zveřejněný údaj označili za překvapivý. "Vyplnil se dříve avizovaný rizikový scénář, že prodejci po Velikonocích ceny zvýší, přitom právě ceny potravin hrály od začátku roku důležitou roli v poklesu inflace," komentoval vývoj cen potravin hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Upozornil, že celková meziměsíční inflace v dubnu byla 0,7 procenta, což je o půl procentního bodu víc, než dlouhodobý průměr.

Prognóza ČNB předpokládala inflaci 2,5 procenta, rozdíl proti skutečnosti způsobily zejména potraviny. "Zatímco prognóza předpokládala v dubnu pokračující, i když zmírňující se meziroční pokles cen potravin, ve skutečnosti potraviny lehce zdražily," uvedl ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Zdůraznil však, že ceny potravin jsou jednou z nejvíc kolísavých položek spotřebního koše. "Kvalitativní vyznění jarní prognózy ČNB tak zůstává v platnosti. Podle ní se inflace bude v průběhu celého letošního roku pohybovat na dohled dvouprocentního cíle," uvedl.

Ani analytici neočekávají návrat inflační vlny z předchozích dvou let. "Přestože inflace v dubnu ukázala nečekaně silné zrychlení, v její struktuře nepozorujeme známky nových rizik, které by měly tlačit cenový růst dále nahoru. V nejbližších měsících bude navíc na inflaci působit relativně vyšší srovnávací základna. Předpokládáme proto, že zhruba do konce léta se meziroční inflace bude držet poblíž dubnové hodnoty," míní ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Analytici předpokládají, že s ohledem na vývoj inflace ČNB v červnu zpomalí uvolňování měnové politiky. Zatímco v únoru, v březnu a v květnu snížila základní úrokovou sazbu vždy o půl procentního bodu, na dalším jednání čekají jen poloviční pokles. Základní úroková sazba ČNB je nyní 5,25 procenta.