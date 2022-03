Investice do druhého bydlení v přírodě přináší nespočet výhod

Pro všechny, kteří hledají útočiště uprostřed přírody, ale zároveň nechtějí přijít o komfort, na který jsou zvyklí z moderního života ve městě, je ideální volbou takzvané druhé bydlení. Právě to je filozofie, která stojí za výstavbou rezidenčního a relaxačního komplexu MOLO Lipno Resort. Soukromé apartmány zároveň představují také skvělou investiční příležitost ke zhodnocení úspor.

Pohodlné zázemí v prémiové lokalitě

Nové byty na Lipně jsou doslova obklopené malebnou šumavskou krajinou. Výhled z velkoformátových francouzských oken na hladinu přehradní nádrže či do zeleně přilehlé zahrady reprezentuje dokonalou představu o úniku z města. V MOLO Lipno Resortu najdou budoucí rezidenti a návštěvníci veškeré služby, a to na té nejvyšší úrovni. Ať se rozhodnete zde dlouhodobě bydlet, trávit víkendy, nebo se jen občas zastavit a jinak půjčovat apartmán svým známým a obchodním partnerům, vždy budete mít v resortu vše, co byste mohli potřebovat nebo si přát.

Všechny benefity, které plynou z investování do vlastních nemovitostí, platí u luxusního druhého bydlení dvojnásob. V České republice je jen velmi málo míst, která jsou inspirována proslulými alpskými středisky a zajišťují veškerý komfort na jednom místě. Volnočasová infrastruktura je v Lipně nad Vltavou velmi bohatá, ve všech ročních obdobích se zde naskýtají rozmanité varianty, jak aktivně trávit volný čas. Ať už jsou to vodní sporty, jachting, kiting, či cyklistické výlety nebo snad rybaření a jezdectví, vždy si svůj čas užijete. Cestovat se dá k sousedům za hranice, najdete zde i golfová hřiště, lyžařské areály, pokud by vám lipenská zimní nabídka nevyhovovala. Čas strávený na Lipně se dá opravdu bohatě využít ve všech směrech.

Luxusní apartmány s naprostým soukromím

Exkluzivní byty, které navrhla pražská pobočka architektonického studia Chapman Taylor, jsou promyšlené do posledního detailu. Jsou dostupné v různých dispozicích, vybírat je možné z útulných bytů v rozvržení 1+kk (o užitné ploše 53 m2) až po opravdu velkorysé 5+kk (s výměrou 172 m2). Všechny nemovitosti jsou postaveny v prémiovém materiálovém a technologickém standardu, interiéry jsou funkčně navrženy a disponují s dostatečnými úložními kapacitami. Většina bytů má terasu, vybrané byty mají soukromou saunu, ke všem bytům náleží prostorná parkovací místa a speciální kóje pro uložení sportovního vybavení.

Kolaudace originálních apartmánových domů je plánovaná na začátek letošního dubna, takže již v létě si budou moci noví obyvatelé užívat procházky po nejdelším vnitrozemském mole ve střední Evropě a romantické večeře v panoramatické restauraci MOLO, která je součástí resortu. Nezmeškejte prodej bytů na Lipně, protože jen ojediněle se naskytne taková příležitost ke stabilní investici.