Írán rozšířil těžbu na obřím poli s plynem South Pars

Írán dokončil rozšíření těžby na poli South Pars, které je největším polem se zemním plynem na světě. Investice v hodnotě 11 miliard USD (248,6 miliardy korun) má Íránu umožnit překonat v produkci zemního plynu Katar, kterému rovněž patří část tohoto obřího pole. Obě země patří mezi největší těžaře plynu na světě, upozornila agentura AP.

Nové čtyři projekty mají zvýšit těžbu o více než sto milionů metrů krychlových denně. Do konce letošního roku by tak produkce plynu z pole měla překonat 750 milionů metrů krychlových denně, uvedlo íránské ministerstvo ropného průmyslu. Írán nyní v průměru těží 841 milionů metrů krychlových denně a příští rok má těžba vzrůst na 880 milionů metrů krychlových.

Pole bylo rozděleno na 28 částí a k úplnému rozvoji těžby je ještě potřeba dokončit dvě části. Na jedné z nich je těžba dokončena ze 70 procenta a částečně by měla začít letos v létě. V plném provozu by měla být do dvou let.

Rozvoj další části byl pozastaven kvůli americkým sankcím. Podíl 30 procent v této části vlastní čínská CNPC a podíl 50,1 procenta patřil francouzskému Totalu. Ten se ale z projektu kvůli sankcím loni stáhl a jeho podíl přešel na CNPC. Írán o dalším rozvoji jedná s Čínou. Zbývající podíl patří íránské firmě Petropars.

Podle ministerstva by po dokončení úplného rozvoje pole měla těžba plynu v Íránu vzrůst na 1,2 miliardy metrů krychlových denně. Na celosvětovém vývozu plynu by se země měla podílet nejméně deseti procenty.

Pole South Pars se nachází v Perském zálivu a táhne se podél námořní hranice mezi Íránem a Katarem. Jeho rozloha je 9700 kilometrů čtverečních, z toho 3700 kilometrů čtverečních patří Íránu. Íránská část by podle odhadů měla obsahovat 14 bilionů metrů krychlových plynu a 18 miliard barelů kondenzátů.