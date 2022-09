ISOTRA slaví 30 úspěšných let na českém trhu a neusíná na vavřínech

Přední tuzemský výrobce a dodavatel stínicí techniky, společnost ISOTRA, vznikl v roce 1992 jako malý rodinný podnik. Dnes zaměstnává šest stovek lidí, je držitelem sedmi patentů, 33 užitných vzorů a exportuje své výrobky, komponenty a technologie pro jejich výrobu do více než 43 zemí. To už je důvod k oslavě!

Když se na počátku 90. let dva švagři, Ing. Erich Stavař a Ing. Bohumír Blachut, rozhodli využít příležitosti a zkusit štěstí v soukromém sektoru, asi netušili, že jejich firma jednou udělá díru do světa a stane se předním českým výrobcem stínicí techniky. V prvních letech svého fungování se zaměřovali na montáž těsnění do oken a velkoobchod s těsněním, proto nově založenou společnost pojmenovali ISOTRA. Název vznikl jako složenina zkratek: ISO jako "izolace" a TRA jako "trade", tedy obchod. Vzápětí zakladatelé firmy zaznamenali u svých zákazníků vysokou poptávku po žaluziích, na něž se tehdy čekalo až dva roky. Rozhodli se tedy zaplnit díru na trhu a začali s produkcí tohoto nedostatkového zboží.

Expanze společnosti i nabídky

V dalších letech se rozšiřovalo jak portfolio pod značkou ISOTRA, tak samotná společnost. "Začali jsme vyrábět venkovní žaluzie a další exteriérové produkty, jako jsou screenové rolety či markýzy. Dokázali jsme vystavět vlastní výrobní prostory a založit pobočky u nás, v České republice, i v zahraničí. Byli jsme si vědomi obrovského potenciálu německého trhu, proto jsme zde zřídli naši obchodní firmu ISOTRA Jalousien GmbH, v Polsku zase vznikla výrobní firma ISOTRA Polska Sp. z o.o.," uvádí spoluzakladatel ISOTRY Erich Stavař. Za dobu své existence firma prodala odhadem přes 7 milionů kusů stínicí techniky do několika desítek zemí světa. Expandující společnost ovšem potřebovala také větší prostory, a tak vznikl výrobní areál v Opavě o rozloze 55 000 m2, který se co nevidět dočká dalšího rozšíření.

Investice do nových technologií

Ani po třiceti letech na trhu však ISOTRA neztrácí dech a drží krok s moderními trendy. Do nových technologií a výrobních prostor již společnost investovala stovky milionů korun. V současné době se zaměřuje na pořízení a rozvoj nových výrobních prostor v Bruntále o rozloze přes 7000 m2. Ty budou primárně sloužit k rozšíření výroby unikátních bioklimatických pergol ARTOSI. V čem jsou tak výjimečné? Díky naklápěcím lamelám si zákazník může sám regulovat odvětrávání či průchod slunečních paprsků pod pergolu. "Reagujeme tímto na změnu životního stylu, kdy chtějí lidé trávit daleko více času se svou rodinou a přáteli ve venkovních prostorách a upřednostňují tzv. outdoor living. V rámci výrobního závodu v Bruntále realizujeme instalaci kompletní technologie pro výrobu bioklimatických pergol, včetně logistických toků a skladovacích kapacit. Naším cílem je výrobu optimalizovat, automatizovat, a umožnit tak výrazné navýšení výrobních kapacit," prozrazuje detaily Erich Stavař a dodává, že pro rozvíjející se trh bioklimatických pergol připravují další modifikaci modelu ARTOSI - boční zasklení plus další její technologické inovace. Vzhledem k rostoucí poptávce je v přípravě také výroba krytého garážového stání. Dlouhodobým cílem společnosti je pak zvýšení tržního podílu na klíčových exportních trzích a rozvoj partnerské sítě v České republice.

Čeští zákazníci jsou mnohem náročnější než na počátku 90. let

Během uplynulých třech dekád se neproměnila jen ISOTRA, ale také samotný trh se stínicí technikou. Zatímco na počátku 90. let znal v našich končinách exteriérové stínění jen málokdo, dnes je neodmyslitelnou součástí budov všech typů, protože velice úzce souvisí s energetickými úsporami v letním i zimním období. Čeští zákazníci jsou dnes navíc mnohem náročnější a informovanější, než tomu bylo v začátcích firmy, kdy prakticky neexistoval internet či mobilní telefony a novinky se zjišťovaly pouze na veletrzích či z reklamních letáků. Přesto se společnosti ISOTRA stále daří uspokojovat potřeby i těch nejnáročnějších klientů a dokáže reagovat na nejnovější trendy v oboru.

A co by majitelé popřáli společnosti do dalších let? "Protože firma je jako živý organismus, tak hodně zdraví. Pak také štěstí při rozhodování, pevnou ruku při realizaci, hodně trpělivosti v obchodování, moře nápadů ve vývoji, neutuchající elán ve výrobě a kvetoucí spolupráci napříč všemi odděleními, která se odrazí na spokojenosti našich zákazníků. Ať je tohle všechno protkáno optimismem, vzájemným respektem a přátelskou atmosférou. Nechť se z našich zákazníků stále více stávají naši přátelé," přeje si Lýdie Blachutová, finanční manažerka společnosti ISOTRA.