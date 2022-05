ista slaví 30 let na českém trhu. I vám může pomoci mít energie pod kontrolou

Začátek jara je obdobím, kdy řadě z nás chodí vyúčtování za spotřebu energií a my se zamýšlíme nad tím, jak mít energie lépe pod kontrolou. Jednou z možností je služba dálkového odečtu energií, který nabízí společnost ista Česká republika.

ista je mezinárodní společnost, která byla založena v roce 1902. Od té doby se postupně etablovala v 21 zemích po celém světě, na českém trhu slaví letos 30 let působení.

V začátcích se firma zaměřovala především na prodej měřičů tepla a vodoměrů, postupně přibyla regulace topných soustav, termostatické ventily a hlavice. S tím bylo následně spojené i rozúčtování tepla a vody. Na českém trhu ista působí již 30 let a patří mezi přední firmy nejen v oboru regulace a měření energií, ale také mezi největší rozúčtovalete na trhu. Před 11 lety přišla ista se zásadní novinkou - dálkovým odečtem pomocí sběrnic, který nabízí možnost denních odečtů energií.

Podle zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. se od začátku letošního roku mohou instalovat pouze měřiče, které umožňují dálkový odečet minimálně jedenkrát měsíčně. Od ledna 2027 bude povinnost dálkově odečitatelných přístrojů s možností dálkových odečtů již platit pro všechny.

Podle ředitelky a jednatelky společnosti ista Česká republika Jany Machkové klienti isty využívali možnosti dálkového odečtu již před přijetím zákona.

"Pro naše klienty jsou dálkové odečty standardem," říká Jana Machková. "Tuto možnost využívají už v 87 % případů, dálkově odečítáme více než 1 200 000 přístrojů s úspěšností více než 99 %. Pro zákazníky to znamená komfort, efektivitu, přesnost a díky propojení s webovým portálem i možnost sledování údajů na denní bázi s možností ušetřit."

Sběrnice, kterými se dálkové odečty provádí, nevyžadují složitou montáž. Jedná se o jednu až dvě sběrnice podle velikosti objektu, které se namontují na chodbě domu. Není potřeba žádná stavební úprava, připojení na internet ani do elektrické sítě, protože sběrnice má bateriové napájení na 10 let.

U dané technologie je také velkou výhodou, že ji můžeme vlastně přirovnat ke stavebnici - lze do ní kdykoliv doplnit další produkt. To znamená, že i zákazníci, kteří nyní využívají radiové odečty klasickým, takzvaně pochozím způsobem, si mohou sběrnici pořídit a získají denní sběr dat, který je zasílán jedenkrát týdně. Stejně tak, pokud nyní potřebují vyměnit vodoměry, doplnit je radiovými moduly a za dva roky doplnit poměrové měřiče tepla, mohou tak učinit, a celý systém do sebe bude zapadat.

Sledujte denní spotřebu díky portálovým službám

S dálkovým odečtem můžete jako správce nemovitosti, majitel či nájemník sledovat na online portále, jaká je spotřeba energií na denní bázi.

Podle Jany Machkové zákazníci oceňují také to, že díky dálkovému odečtu mohou jednoduše a včas odhalit únik vody, který může způsobit například protékající toaleta nebo kapající kohoutek. "Pokud jako majitel bytu pronajímáte bydlení nájemníkům, tak se o vyšší spotřebě dozvíte dříve než při vyúčtování a můžete tak rychleji reagovat. Díky tomu výrazně ušetříte," uvádí.

Připravte se na zákonnou povinnost včas

Probíhající novela zákona 67/2013 Sb., která se týká rozúčtování v rámci bytových prostor a komerčních nemovitostí, přináší změny v měsíčním sběru dat. Tam, kde jsou dálkově odečitatelné přístroje instalovány, vznikne zákonná povinnost poskytovat informace o měsíční spotřebě uživateli bytu.

Pro majitele bytů a správce nemovitostí je důležité, aby pro ně přechod na dálkový odečet byl co nejjednodušší. Toho dosáhnou, když půjdou s jednou značkou, s technologií, která je vyzkoušená, která má tradici a která má chráněná data.

Pro společnost ista je ochrana osobních údajů zásadní. Data, která sbírá, jsou šifrována a ukládána na servery. Jejich bezpečné uložení je pro istu velmi důležité. "Když zákazníci uvažují, jakou firmu si pro odečet energií zvolí, měli by se nad osobními údaji vždy zamyslet a zvolit si jen takového dodavatele, který má zabezpečení osobních údajů a jejich úložiště správně vyřešené," dodává Jana Machková.