Itálie podepíše smlouvu s Čínou. I přes varování EU a USA

Itálie přes varování Evropské unie a Spojených států podepíše příští týden smlouvu o spolupráci s Čínou. V pátek to potvrdil italský premiér Giuseppe Conte. Jako první stát skupiny G7 se tak připojí ke globální iniciativě One Belt One Road (nová Hedvábná stezka), která pomocí miliardových investic hospodářsky propojuje Čínu s Evropou a posiluje čínský vliv.

"Memorandum je nezávazná rámcová dohoda, není to žádná mezinárodní smlouva, a mohou se v něm tedy provádět změny," vysvětlil Conte. Dohoda zahrne širokou oblast od politiky přes dopravu, logistiku až po infrastrukturní projekty.

Podobnou smlouvu již s Čínou uzavřela řada států EU - vedle Maďarska, Řecka, Malty, Polska a Portugalska se k ní připojila i Česká republika. Italský premiér uvedl, že Itálie jako jediná ze 13 signatářských zemí zdůrazňuje téma respektu k evropským hodnotám a pravidlům.

Podle pracovní verze dokumentu hodlají obě země spolupracovat také s Asijskou bankou pro investice do infrastruktury (AIIB), napsal deník Financial Times. To by podle bruselských zdrojů listu měnilo situaci, protože dosud poskytovaly peníze na infrastrukturní projekty v rámci Hedvábné stezky čínské banky, které udělují úvěry v tajnosti, a příští projekty by tedy hůře získávaly souhlas EU. AIIB sice také řídí Peking, ale tato banka se při půjčování peněz řídí mezinárodními standardy včetně soutěžních tendrů a studií dopadu na životní prostředí, napsal list.

Itálie koncem loňského roku spadla do recese, už potřetí za posledních deset let. Země má také po Řecku druhý nejvyšší veřejný dluh v Evropské unii. Současná vláda proto hledá cesty, jak povzbudit ekonomiku.

Smlouva má být v Římě podepsána při příležitosti návštěvy čínského prezidenta. Si Ťin-pching má přijet 22. března, ve funkci prezidenta navštíví Itálii poprvé.