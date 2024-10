Italská UniCredit pošle do předčasného důchodu 1000 pracovníků, najme 500 nových

Italská bankovní skupina UniCredit se dohodla s odborovým svazem, že 1000 jejích zaměstnanců odejde do předčasného důchodu. Zároveň banka najme 500 nových zaměstnanců. Oznámil to podle agentury Reuteres odborový svaz FABI. Rozhodnutí je součástí strategie generálního ředitele Andrey Orcela, jejímž cílem je snížit počet zaměstnanců v centrále v době, kdy banka posiluje své digitální schopnosti.

Snížení počtu zaměstnanců v centrálních kancelářích v Miláně by také mohlo být výhodou, pokud by UniCredit usilovala o spojení s Commerzbank. V takovém případě by se hlavním trhem UniCredit stalo Německo.

Odbory také v rámci dohody s firmou zajistily pro více než 27.000 italských zaměstnanců banky další výhody, včetně vyšších stravenek a obnovení zdravotního pojištění na roky 2026 a 2027 za stejných podmínek jako loni. UniCredit se také zavázala dojednat do konce února s odbory bonus za produktivitu, který by měl odrážet dobré výsledky, které má banka letos vykázat.

Banka také investuje do rekvalifikace 600 zaměstnanců z centrálních kanceláří, z nichž 200 bude přesunuto na pobočky.

UniCredit působí ve 13 evropských zemích, kromě Itálie také v Německu či Rakousku, a také v Česku. Celkem má více než 70.000 zaměstnanců.

Na českém trhu zahájila firma činnost v listopadu 2007 prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit Bank. Ta vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900.000 klientů.