Italským výrobcům sycených nápojů chybí oxid uhličitý, upravují nabídku

Italští výrobci nápojů se dostali do problémů kvůli nedostatku oxidu uhličitého (CO 2 ). Ten zvláště v létě potřebují k výrobě šumivých nápojů v plechovkách a lahvích. Někteří producenti CO 2 totiž snížili jeho výrobu v reakci na rostoucí náklady na energie, uvedla agentura Reuters.

CO 2 je vedlejším produktem čpavku a vyrábějí ho chemické koncerny. Používá se při výrobě hnojiv, technických plastů a kapaliny pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů, známé také jako AdBlue. K velkým chemickým společnostem, které kvůli rostoucím nákladům na energie omezily výrobu, patří i norská Yara. Ta omezila výrobu čpavku a močoviny v závodě ve městě Ferrara na severu Itálie.

"Naši dodavatelé nás informovali, že mají problémy s dodávkami CO 2 , protože provoz závodu ve Ferraře je omezen kvůli vysokým nákladům na energie," uvedl generální ředitel společnosti Acqua Sant'Anna Alberto Bertone. Společnost, která je v Itálii trojkou na trhu minerálních vod, musela v reakci na pokles zásob CO 2 pozastavit část obvyklé výroby, upozornil Bertone. Dodal, že nedostatek se v posledních třech týdnech ještě prohloubil.

"Někdy se nám podaří zachytit některé dodávky (CO 2 ) po Evropě, ale tento úkol je stále obtížnější, protože se stejným problémem se potýká mnoho kolegů z oboru," uvedl.

Omezit výrobu kvůli nedostatku CO 2 byla nucena i společnost Sanpellegrino, která je součástí mezinárodní skupiny Nestlé. Firma je v Evropě známá díky stejnojmenné vodě a perlivým nápojům s příchutí pomeranče a citronu. "S ohledem na problémy, které zažívají společnosti v nápojovém sektoru kvůli nedostatku CO 2 , skupina Sanpellegrino informuje, že zaznamenala pokles dodávek oxidu uhličitého a musela přijmout opatření k úpravě výroby," uvedla firma v prohlášení.

Británie se s nedostatkem CO 2 , který se používá také v masném průmyslu, potýkala loni na podzim. Jeden z hlavních výrobců hnojiv totiž omezil výrobu.

Italská lobbistická skupina výrobců nealkoholických nápojů Assobibe upozornila, že situaci komplikuje sezonní růst poptávky po nápojích v letních měsících. Mezi členy této skupiny jsou i globální hráči, jako je Coca-Cola či PepsiCo.