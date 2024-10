Jablonecká energetická začne příští rok s instalací solárních elektráren

Jablonecká energetická plánuje začít s instalací prvních solárních elektráren v Jablonci nad Nisou příští rok. Solárními panely o celkovém instalovaném výkonu 3,647 megawattu (MW) chce osadit střechy 65 budov svých a města, některé bude ale třeba zrekonstruovat. Součástí projektu je i bateriové úložiště. Firma teď jedná s potenciálním dodavatelem. Jde o největší komplexní projekt v České republice, řekl ČTK ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.

Soutěž na dodavatele vyhlásila firma v lednu. "Kvalifikačními předpoklady prošli z pěti přihlášených uchazečů tři, po následných dotazech administrátora postoupili jen dva, jeden z nich ale z kapacitních důvodů odstoupil, takže v současné době máme jednoho uchazeče," doplnil Pospíšil. Ve hře podle něj zůstala nabídka firmy Montservis Praha, což je dceřiná společnost Pražské plynárenské. Jednání podle Pospíšila pokračují, přestože firma nabídla cenu, která je výrazně vyšší než původně odhadovaných 190 milionů korun.

Pospíšil věří, že dohoda nastane a počátkem roku bude možné smlouvu podepsat, firma má přislíbenou dotaci 107 milionů korun z Modernizačního fondu. Osm projektů o instalovaném výkonu přes 1,2 MW má i stavební povolení, další je v přípravě. Solárními panely by tak měly být osazeny střechy městského plaveckého bazénu a sousední sportovní haly, a také střechy základních škol Liberecká, Na Šumavě, Mozartova nebo Pasířská. Kromě ukládání energie do baterií se počítá také s akumulací do teplé vody.

Jablonecká energetická (dříve Jablonecká teplárenská a realitní) je od července 2013 ve stoprocentním vlastnictví města, zajišťuje dodávky tepla a teplé vody pro 4000 jabloneckých domácností a také pro desítky organizací, škol a průmyslových podniků. Firma bude po dokončení systém solárních elektráren provozovat a zajišťovat dodávky elektřiny a také akumulaci energie. "Položíme tak základ pro komunitní energetiku v Jablonci nad Nisou," dodal Pospíšil.

Projekt je podle náměstka primátora Petra Roubíčka (ODS) důležitým krokem k dosažení energetické soběstačnosti města. V Jablonci už vzniká energetické společenství Planeta Jablonec, které bude zahrnovat přibližně 300 odběrných míst města a 100 odběrných míst Jablonecké energetické a otevřené bude i dalším zájemcům o komunitní energetiku. Po registraci spolku bude následovat registrace na Energetickém regulačním úřadu (ERÚ) a energetickém datovém centru (EDC), která je nutná pro sdílení vyrobené elektřiny.