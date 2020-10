Jak bude vypadat česká ekonomika po pandemii covidu?

Pandemie covidu-19 změní strukturu české ekonomiky, jejímž tahounem se stanou podnikové služby. Díky schopnosti fungovat v plně digitálním prostředí a přinášet inovace obor dále poroste. Za pět let bude ve více než 500 centrech podnikových, inovačních a IT služeb v ČR pracovat 180 tisíc zaměstnanců.

Dnes v ČR funguje 310 center, které zaměstnávají 120 tisíc lidí. Vyplývá to ze studie oborové asociace ABSL a společnosti McKinsey & Company.

"Dopad viru covid-19 na českou ekonomiku představuje výzvu. Jednotlivé sektory se budou muset transformovat a přizpůsobit novému modelu fungování a změnám ve světové ekonomice. Opřít bychom se měli o obory, které fungují v digitálním prostředí, poskytují vysokou přidanou hodnotu práce a jsou schopné se rychle adaptovat na nové podmínky," uvedl partner v McKinsey & Company Michal Čermák.

Jsou to podle něj podnikové služby, které mají potenciál proměnit ČR z tradiční výrobní ekonomiky s levnou pracovní silou na zemi moderních a inovativních služeb s vysokou přidanou hodnotou. Do oboru vedle tradičních finančních, personálních a marketingových služeb patří i stále poptávanější služby vývoje a podpory IT, zavádění robotické automatizace či datová analytika. Nyní mezinárodní firmy restrukturalizují mezinárodní provozní modely a dívají se na centra podnikových služeb, aby do nich přesunuly IT, inovace, digitální dovednosti a další služby s vysokou přidanou hodnotou, dodal.

Nadnárodní společnosti

Studie předpovídá, že obor podnikových služeb v ČR poroste i během příštích pěti let. Změní se i povaha oboru. Zdejší centra budou hrát větší roli i v hlavním podnikání mateřských firem, budou fungovat jako znalostní centra, poskytovat přidanou hodnotu, podílet se na digitalizaci a dalších transformačních procesech, upozornil ředitel ABSL Jonathan Appleton. Česká centra podnikových služeb provozují především nadnárodní společnosti se sídlem v EU, nicméně z ČR se obsluhují zákazníci z celého světa.

Původně v českých centrech podnikových služeb převládal outsourcing provozu a transakčních činností, od účetnictví přes logistiku až po lidské zdroje. Postupně se důraz přesouvá na IT, typicky jde o správu infrastruktury, nasazování robotické automatizace, digitalizaci nebo vývoj, testování a nasazování nových produktů a služeb, kybernetickou bezpečnost. Nyní pracuje 37 procent českých zaměstnanců podnikových služeb v IT, což je o 18 procentních bodů více než v roce 2019.

Celkově obor v roce 2020 roste pětiprocentním tempem. Jeho dvojciferný růst z posledních let na chvíli zpomalilo jarní období nejistoty napříč světovou ekonomikou. I přesto růst hlásí více než polovina center, třetina pak počty zaměstnanců nenavyšuje, ale ani nesnižuje. Pro rok 2021 predikuje další expanzi 58 procent českých center a zároveň se očekává příchod nových investorů. Navzdory covidovému zpomalení ekonomiky se plánuje otevření několika nových center v Praze, Brně a dokonce i v Ostravě. Celkem v oboru vznikne 10 tisíc nových pracovních míst.