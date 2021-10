Jak investovat do tronu co nejvýhodněji?

Tron je decentralizovaná digitální platforma založená na blockchainu s vlastní kryptoměnou zvanou Tronix nebo TRX. Společnost Tron byla založena v roce 2017 singapurskou neziskovou organizací Tron Foundation a jejím cílem je hostit globální zábavní systém pro nákladově efektivní sdílení digitálního obsahu.

Zpočátku byl Tron prodáván především v Asii, nyní se stal globálním. K srpnu 2021 měla tato platforma více než 50 milionů účtů. Společnost Tron, kterou založil Justin Sun, nyní její generální ředitel, má pobočky v Singapuru a San Francisku. Sun se narodil v roce 1990 a je také generálním ředitelem programu pro sdílení souborů BitTorrent. Tron je digitální platforma založená na blockchainu, která primárně hostí zábavní aplikace.

Má vlastní interní kryptoměnu zvanou Tronix nebo TRX

Co potřebujete vědět k porozumění Tronu

Tron využívá funkcí blockchainové a peer-to-peer (P2P) síťové technologie k odstranění prostředníka a umožnění tvůrcům obsahu prodávat svou práci přímo spotřebitelům. Vývojáři softwaru používají programovací jazyk Solidity k vytváření aplikací hostovaných na platformě Tron. Také se hodně dozvíte na Tron kurzu.

Měna používaná v síti je Tronix nebo TRX. Uživatelé sítě používají TRX k přímému placení tvůrcům obsahu za přístup k jejich aplikacím. Tvůrci obsahu neplatí transakční poplatek společnosti Tron. Transakce TRX jsou na platformě také zdarma. Uživatelé mohou svá kryptoaktiva ukládat do stolní, mobilní nebo hardwarové peněženky.

Tron a Ethereum Blockchain

Struktura sítě Tron byla srovnávána se strukturou platformy Ethereum a využívá některé stejné základní stavební bloky, jako jsou decentralizované aplikace (dApps), chytré smlouvy a tokeny. Ve skutečnosti byla kritizována za to, že možná zašla příliš daleko tím, že si půjčila, spíše než budovala základy své platformy. Existují náznaky, že se Tronix a Ethereum stávají konkurenty pro obchodníky s kryptoměnami. Nabídka USD Coin, kryptoměny vázané na americký dolar, obíhající na Tronu, překonala 108 milionů dolarů za necelý měsíc po zahájení podpory.

To by mohlo být dalším znakem toho, že se obchodníci s kryptoměnami stále častěji obracejí na blockchainy, které poskytují levnější transakční poplatky s vyšší rychlostí, než jaká se nachází na Ethereu, uvedl v červenci 2021.5. Podle jedného zdroje se TRX k 5. srpnu 2021 umístilo na 31. místě mezi kryptoměnami v tržní kapitalizaci. Jeho cena byla 0,0705 USD, což mu dávalo tržní kapitalizaci 4,66 miliardy USD. Jeho historické maximum k tomuto datu bylo 0,2180 $.

Potenciál Tronu

Tron byl vytvořen jako přímá výzva pro mediální průmysl, včetně webových gigantů jako Amazon a Netflix. Jeho slogan je Decentralizovat web a jeho cílem je vyřadit prostředníka z procesu konzumace médií.

Kromě současného boomu kryptoměn jistě závisí jeho budoucí úspěch alespoň částečně na kvalitě programování, které svým uživatelům přináší.

Proč investovat do Tronu (TRX)?

TRON se umístil jako platforma, kde se tvůrci obsahu mohou přímo spojit se svými fanoušky. Věří se, že odstraněním centralizovaných platforem - ať už jde o streamovací služby, obchody s aplikacemi, nebo hudební weby - producenti nakonec přijdou o menší příjmy pro zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, jak se stále více digitalizuje, může mít TRON dobrý začátek v zavádění technologie blockchain do zábavního průmyslu. Společnost také tvrdí, že má kompetentní a zkušený vývojářský tým po celém světě, který pochází z předních společností, jako je Ripple Labs.

Tron začal s hlavní myšlenkou vytvořit zábavní síť podobnou obchodu Google Play. Vývojáři mohou programovat své zábavné aplikace a přímo komunikovat s koncovými uživateli bez prostředníků.

TRX je nativní měnou platformy Tron. TRX lze použít pro transakce pro extrakci bloků a placení za obsah v síti. Tron také podporuje TRC10, TRC20 a Tron Power.

Prognóza ceny TRX na období 2021-2022

Podle studie a výzkumu společnosti Ripple News cena Tronu v příštím roce pravděpodobně vzroste, jak se projekt rozšíří. Podle Wallet Investor lze v polovině roku 2021 předpokládat cenu 0,12-0,16 USD, přičemž značný nárůst ceny z 0,1741-0,1930 USD se předpokládá do konce prosince 2021. Ceny zůstanou zhruba stejné do roku 2020. Analytici se domnívají, že pokud býčí běh se blíží ke konci roku 2020, ceny se zvýší nad 0,20 USD.

Závěr

Trh s kryptoměnami je velmi volatilní. Trendy závisí na náladách, globálních událostech, místních předpisech atd. Vzhledem k nestálé povaze trhu si Tron vede skvěle a má vysoké cíle do budoucna. Pokud jste investovali do Tronu nebo plánujete investovat do Tronu, budete prosperovat, pokud budeme moci brát současné trendy jako indikaci budoucí rally.

Vývojářské týmy pracují na úspěšném dokončení šesti fází, a pokud k tomu dojde, Tron vstoupí na tržní kapitalizaci. Tron se zaměřuje na zábavní průmysl, průmysl, který rychle roste. Růst průmyslu zvýší poptávku po Tronu a další investoři se stanou účastníky. To vše jsou dobré indicie pro prosperující budoucnost sítě Tron.