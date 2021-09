Jak kombinovat fyzickou práci a cvičení v posilovně?

Najít si čas na cvičení a posilování těla nemusí být vždy úplně samozřejmé. A to nejen v případě, že máte sedavé zaměstnání a potřebujete protáhnout ztuhlé svaly, ale i pokud máte fyzicky náročnější práci. Jak v takové situaci správně zvolit aktivitu, aby vám pohyb přinesl požadovanou radost a nebral jen další energii navíc? Pojďme se zaměřit na to, jak skloubit manuálně náročnou práci a pohyb v každodenním životě.

Cvičení a pohyb obecně májí blahodárný vliv na naše tělo i mysl. Ne vždy k němu máme ideální podmínky - tedy alespoň na první pohled se může zdát, že najít čas i může být složité. Jen je třeba zohlednit vhodný typ aktivity - ať už máte sedavé zaměstnání, psychicky nebo fyzicky náročnější. Každá z prací má jistě své výhody i nevýhody. U fyzicky náročnější práce si sice neodpočine vaše tělo, většinou ale budete domů chodit s čistou hlavou.

Kde vzít energii na trénink i práci?

Po náročném pracovním dni je posilovna nejspíš to poslední, na co máte pomyšlení. S čím můžete nejčastěji bojovat, je čas a energie. Energii můžete dodat vhodným a vyváženým jídelníčkem, a také dostatkem spánku. Ve dnech náročnějších dnů v práci můžete zařadit mírnější aktivitu, třeba procházky, jógu, nebo lehké kardio. Naopak dny volna můžete využít k fyzicky náročnějším tréninkům na posilování. Toho využijte i v případě, že máte dvanáctihodinové směny. Ty vám pochopitelně zaberou nejvíce času i energie. Ponechte si proto tréninky na dny, kdy máte volno. Naopak u nočních směn vám může vyhovovat zacvičit si před prací. Pohyb vás nakopne a do práce půjdeme plní energie a uvolnění.

Kdo je připraven, není překvapen

Protože práce vám může ukrojit značnou část dne, nebývá na škodu se připravit dopředu. Ušetřit spoustu času během dne vám může chystání svačin a obědů do krabiček, abyste je měli vždy po ruce. Nebudete tak muset během dne myslet na to, kde si koupíte jídlo nebo kdy budete mít čas si připravit svačinu. Také mnohem jednodušeji ovlivníte složení stravy. Tak budete zásobení celý den a energie vám jen tak nedojde. Mezi vhodným pohybem a chutí něco dělat vám tak nebude stát nic v cestě.

Zaměřte se na i na složení jídelníčku

Energii si můžete dodat také vhodným jídelníčkem. Vaše tělo pro pracovní výkon potřebuje více energie, než pokud byste měli zaměstnání sedavého charakteru. Logicky to pak znamená vyšší kalorický příjem, který vám zajistí dostatek živin i energie pro každodenní fungování. Pokud si se stravou a jídelníčkem nevíte rady, neváhejte se v takovém případě obrátit na odborníka, který vám pomůže sestavit jídelníček na míru vašim potřebám.

Volte vhodný způsob tréninku

Ať už je vaše práce fyzicky náročná z jakéhokoliv důvodu (od zvedání těžkých břemen po tahání, ohýbání těla nebo dlouhého stání), je důležité posílit střed těla. Trénink nevyžaduje žádné speciální pomůcky, můžete jej provádět kdykoliv a kdekoliv a také si díky němu posílíte svaly kolem páteře, takže vaše záda budou pevnější a odolnější. Mezi efektivní cviky pro posílení středu těla můžeme jmenovat třeba: pozice polovičního mostu, plank, pozice bird-dog, plank na boku, sklapovačky.

Také je důležité zařadit do běžného života kardiovaskulární nebo tzv. aerobní cvičení, které pomáhá posilovat naši výdrž i srdce. Je to třeba jízda na kole, běh, plavání nebo kardio stroje v posilovně.

V neposlední řadě musíme zmínit i samotné posilování svalů, a to všech hlavních svalových skupin, které pomáhají předcházet zranění, které při mechanické práci může hrozit. Čím zdravější a pevnější vaše tělo bude, tím lépe budete moci plnit úkoly, které vyžadují opakovanou zátěž. Proto je posílení těla velmi důležité. U cvičení hlavních svalových skupin se zaměřte na hýždě, nohy, záda, hrudník, ramena, paže a střed těla. Vhodnými cviky jsou pak třeba výpady, dřepy, kliky, přítahy, apod.

Základní pravidla pro rovnováhu mezi prací a posilováním:

•Nesrovnávejte se s ostatními. Každé tělo je jiné a vyžaduje jiný příjem a jinak na určité aktivity reaguje. Vždycky proto poslouchejte svoje tělo a to, co mu dělá a nedělá dobře.

• Správné načasování je klíč. U nočních směn můžete cvičit před prací, pracujete-li 12 hodin, pak vybírejte aktivity na volnější dny.

• Pokud je pro vás problém dostat se do posilovny, vždycky můžete cvičit doma nebo si jít zaběhat ven. Je to zadarmo a navíc na internetu najdete nespočet videí s manuály i tréninkovými plány. V takovém případě zvažte investici do domácích pomůcek na cvičení, jako jsou činky, kettlebelly, posilovací gumy nebo cvičící podložky. Je to určitě investice, která se vám vyplatí a tisíckrát vrátí na vašem zdraví.

• Nemusíte chodit do extrému. Některé dny jsou zkrátka náročnější než jiné. Počítá se proto každý pohyb, nejen ten intenzivní ve fitku. Vystoupání po schodech, chůze, jízda do práce na kole nebo ranní protažení. Najděte si zkrátka balanc.