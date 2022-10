Jak nejefektivněji ušetřit na energiích?

Dostali jsme se do fáze, kdy platby za energie způsobují větší napětí než kdy dřív. Všechno se zdražuje a zatím není jasné, kdy se situace uklidní a my si budeme moct oddychnout od vysokých výdajů. Naštěstí ale existují způsoby, jak rodinnému rozpočtu ulevit. Chce to jen nad využíváním energie přemýšlet, plánovat, informovat se a vydržet. Na konci této cesty vás může těšit myšlenka, že kromě peněženky ušetříte i planetu. A to stojí za to.

Pokud chcete zabránit tomu, aby vám peníze nekontrolovaně mizely, budete muset pozměnit některé návyky, na které jste byli doteď zvyklí.

Teče voda, teče. Zužitkujte i poslední kapku

Šetřit za vodu lze velmi efektivně. Dobrým tipem je například využívání dešťové vody. Můžete s ní zalévat rostliny a při troše investování i splachovat záchod nebo prát. Splachovat jde ale i tzv. šedou vodou, která vzniká například po umývání nádobí. Pokud není silně znečištěná, šup s ní do záchodové mísy. Investujte do šetřičů vody, perlátorů nebo úsporných hlavic. Díky těmto pomocníkům proteče kohoutkem zhruba o polovinu méně vody. A to už se na výsledné faktuře za vodu může velmi příjemně projevit. Navíc je namontujete na všechny běžné baterie.

Vsadit ale můžete na klasické postupy bez investic navíc. Oželte horkou vanu a radši se vysprchujte v chladnější vodě. Pokud nemáte myčku, která vodu šetří sama o sobě, napusťte si na umývání nádobí dřez. Zastavujte vodu, když si čistíte zuby a pračku pouštějte opravdu plnou. V neposlední řadě se zaměřte na kapající kohoutky a utáhněte je. Kvůli nim vám totiž mezi prsty může doslova protéct do kanálu 20 litrů vody za den při slabém kapání. V případě, že máte kohoutky uvolněny více, můžete přijít dokonce až o 50 litrů za den.

Vhodnými spotřebiči k šetření elektřiny

Velkou možností, jak ušetřit je využívání chytré domácnosti, s jejíž výběrem vám pomůže nákupní rádce Heureka.cz, kde najdete veškeré potřebné informace. Díky chytré domácnosti budete moci propojit používání chytrých žárovek, stmívačů, pohybových čidel a dalších pomocníků, k naprosté dokonalosti. Bude vám k tomu stačit aplikace v mobilu a připojení k internetu.

Důležitý je také výběr spotřebičů a péče o ně. Aby vám zbytečně nežraly proud ve vyšší míře, než je třeba, kontrolujte, aby byly vždy v perfektním stavu. Pravidelně zbavujte mrazák nánosu ledu a obstarejte si spotřebiče, které disponují energetickými štítky s označením A. Ačkoliv se vám může počáteční investice zdát vyšší, oproti spotřebičům druhé nejvyšší třídy můžete za 10 let ušetřit až 3 000 Kč.

Využívejte to, co máte k dispozici. Třeba denní světlo. Pokud není opravdu šero, není nutné svítit. Bude stačit, když pořádně roztáhnete závěsy a vytáhnete žaluzie. I v kuchyni si můžete dát pozor, jestli elektřinou neplýtváte. Varnou konvici nenaplňujte úplně celou, když budete potřebovat jen malé množství horké vody. A pokud si půjdete ohřívat jídlo na elektrické desce, zvolte hrnec správné velikosti. Jednu porci postačí vložit do menšího kastrolku místo obřího hrnce.

Jak ušetřit za teplo a nezmrznout

A jsme zpět u chytré domácnosti. Ta totiž dokáže výrazně ovlivnit i výdaje za vytápění. Díky chytrému termostatu a aplikaci v mobilu budete mít vše jednoduše pod palcem. Velmi efektivní je i solární energie. Pořizovací náklady fotovoltaiky a potřebného příslušenství jsou sice vyšší, ale mají velmi rychlou návratnost. Navíc se díky tomu stanete energeticky nezávislí.

Pokud jste vlastníky krbových kamen, krbu, úsporných kotlů nebo nad jejich pořízením přemýšlíte, přestaňte váhat a začněte je využívat naplno. Jediné, co budete muset vymyslet, je uskladňování dřeva nebo briket. Za ten pocit relaxu u praskajícího ohně a tepla z ušetřených peněz, to ale stojí.

Nezapomeňte zkontrolovat své obydlí a vychytat detaily. Kupte izolační pásky nebo těsnění a zateplujte. Radiátory čistěte, odvzdušňujte a dopřejte jim dostatek prostoru, aby teplo mohlo sálat na všechny strany. S tím souvisí i umístění odrazových fólií za radiátory. Díky nim vám teplo nikam neuteče. Obydlí zbytečně nepřetápějte a krátce a intenzivně větrejte.

Lednici plňte smysluplně

Kolikrát se vám stalo, že jste neuhlídali, co všechno máte v lednici a museli jste vyhazovat prošlé potraviny? Toto je bohužel velmi aktuální problém, který se týká spousty domácností. Proto jděte vždy nakupovat s plným žaludkem a seznamem produktů, které reálně využijete. Naplánujte si jídelníček, podle kterého nakoupíte vše potřebné a nic navíc. V ledničce je také dobré uspořádat potraviny tak, aby se zbytečně nekazily a vy je nemuseli vyhazovat. Správné uspořádání vám pomůže ušetřit, a navíc budete mít o svém jídle perfektní přehled.

Dejte sbohem přebytečnému oblečení

Nákupy oblečení dokáží nalákat i ty nejotrlejší jedince, kteří jindy udrží peněženku zamčenou na tři západy. Slevy a akce jsou velkým lákadlem. Proto se může snadno stát, že vaše skříň začne praskat ve švech, ačkoliv máte pocit, že nemáte, co na sebe.

Vytřiďte věci, které nenosíte a prodejte je do internetových secondhandů nebo rovnou navštivte nějaký kamenný. Uspořádejte s kamarádkami bazar nebo se zaměřte na upcyklaci. Upravte a přešijte si své staré kousky na nové módní. Základem ale je, investovat do kvality. Nemusíte mít ve skříni tisíc různorodých modelů, když vám stačí jen pár kvalitních, které můžete různě kombinovat. Basic typy oblečení se hodí opravdu ke všemu. A oblečení českých značek také stojí za to. Vsaďte na udržitelný přístup k životu, který šetří vaši peněženku i planetu.